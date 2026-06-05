Campeões da Champions desfalcam Portugal em amistoso; Cristiano Ronaldo joga?

O técnico Roberto Martínez tem cinco desfalques e uma dúvida em Portugal, que enfrenta o Chile neste sábado (6), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Vencedores da Champions League no último fim de semana, Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos ganharam uma semana de folga depois do título do PSG. Eles se juntam à seleção somente neste sábado.

Além do quarteto vencedor do principal torneio de clubes da Europa, Portugal também não terá Matheus Nunes, com uma indisposição gástrica. Já o atacante João Félix é dúvida para o confronto contra os sul-americanos. Contudo, Cristiano Ronaldo está confirmado no setor ofensivo.

Dessa maneira, Roberto Martínez espera contar com os jogadores contra a Nigéria na próxima quarta-feira (10), no segundo amistoso de Portugal em preparação para o Mundial.

“Quando ganhas a Champions, acreditas que podes ganhar tudo. O Nuno Mendes foi o melhor jogador da final da Liga das Nações. O Vitinha esteve também muito bem no final four, e o Gonçalo Ramos é um jogador que eu gosto muito, porque ajuda muito a equipe. O João Neves é dos meias em melhor forma”.

Matheus Nunes e João Félix não treinaram na última quinta-feira. O lateral do Manchester City também não participou das atividades desta sexta por conta de uma indisposição gástrica. Por outro lado, o atacante do Al-Nassr esteve em campo após ficar somente na academia no dia anterior.

Portugal enfrenta Chile e Nigéria em amistosos

“Matheus Nunes continua sem condições para treinar e não é o momento de arriscar, por isso vai ficar fora da lista de jogo. Esperemos que esteja bem para o segundo jogo, o da Nigéria. Quanto ao João Félix, vamos esperar pelo treino para tomar uma decisão”, disse Roberto Martínez, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O treinador afirmou ainda que o objetivo do amistoso diante do Chile é treinar o elenco contra um adversário da América do Sul. Afinal, terá pela frente a Colômbia, no encerramento da primeira fase do Grupo K.

Aliás, o outro amistoso – contra a Nigéria – também tem por objetivo analisar a escola africana, uma vez que Portugal terá a República Democrática do Congo em sua estreia na Copa do Mundo. O outro adversário na chave é o Uzbequistão.

“Queremos ganhar, mas essa não é essa a prioridade. Vamos usar as 11 substituições e o foco é mais individual. Os adversários que vamos enfrentar agora já têm semelhanças com os que vamos encontrar na Copa do Mundo. O Chile tem aspetos de combate e do futebol sul-americano parecidos com a Colômbia. A Colômbia joga muito bem, com uma clareza muito grande em tudo o que faz. A RD Congo também está a mostrar flexibilidade tática. O Uzbequistão está trabalhando muito bem o aspecto defensivo com o novo treinador (o italiano Fabio Canavarro)”, finalizou.

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