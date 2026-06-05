Cartaz de Brasil x Egito coloca atleta fora da Copa para promover jogo da Seleção

Quem desembarcou em Cleveland para acompanhar o amistoso entre Brasil e Egito, neste sábado (06/6), às 19h (de Brasília), no Huntington Bank Field, encontrou uma situação curiosa antes mesmo da bola rolar.

Afinal, cartazes espalhados pelo Aeroporto Internacional Hopkins promoveram a partida utilizando a imagem do atacante João Pedro. Contudo, o jogador não foi convocado por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

O atacante do Chelsea chegou a figurar na lista preliminar elaborada pela comissão técnica da Seleção Brasileira. Entretanto, acabou fora da relação final dos 26 jogadores que viajaram para os Estados Unidos. Ainda assim, sua foto aparece ao lado de dois dos principais nomes da equipe brasileira no material de divulgação do amistoso.

Os outros atletas escolhidos para representar o Brasil nos cartazes estão na delegação. São eles Vinicius Júnior, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona.

Do lado egípcio, não houve equívocos. Os três jogadores destacados pelos organizadores estão convocados para o Mundial. Neste caso, o goleiro Mostafa Shobeir, do Al Ahly, além dos atacantes Mohamed Salah, do Liverpool, e Omar Marmoush, do Manchester City.

A utilização da imagem de João Pedro rapidamente chamou a atenção de torcedores brasileiros que chegaram à cidade para acompanhar o último compromisso da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo.

Ancelotti prepara testes na Seleção

Dentro de campo, Carlo Ancelotti deve aproveitar a partida para realizar os ajustes finais na equipe. A tendência é que o treinador mande a campo uma formação com Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago e Vinicius Júnior.

O confronto contra o Egito será o derradeiro teste da Seleção antes da estreia no Mundial. O Brasil inicia sua caminhada na competição no próximo dia 13 de junho, diante do Marrocos.

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