Marcelo Moreno anuncia, pela segunda vez, sua aposentadoria do futebol

Figura conhecida no Brasil por suas passagens entre Cruzeiro, Flamengo e Grêmio. o atacante boliviano Marcelo Moreno pendurou as chuteiras. A informação se tornou pública graças a vídeo postado pelo agora ex-atleta de 38 anos em seu perfil nas redes sociais.

Com diferentes imagens de sua segunda passagem pelo Oriente Petrolero, clube onde se formou e fez seus últimos duelos como profissional, o avante destacou a felicidade tanto de começar como encerrar sua trajetória na representação de Santa Cruz de la Sierra. A saber, na passagem recente, ele angariou seis gols em cinco jogos.

“Obrigado por tudo, Oriente Petrolero. Meu primeiro clube profissional, meu último clube na carreira. A toda a torcida, os levarei no meu coração para sempre”, inseriu na legenda da publicação.

Ao longo do conteúdo, Marcelo destaca que fazer as coisas da forma que aconteceram fazia parte de uma promessa feita a si mesmo. Inclusive, o fato de ter se “despedido” da carreira a primeira vez, em 2023, ano onde chegou a ser apresentado como reforço do Cruzeiro. Porém, colocou um ponto final na trajetória antes mesmo de entrar em campo.

“Há promessas que nunca se pode esquecer e, há muito tempo, eu fiz uma. Prometi a mim mesmo que voltaria ao Oriente Petrolero. E a vida me levou por muitos caminhos. Vivi muitos momentos, conheci muitos desafios, mas esta promessa sempre esteve comigo. Quando anunciei minha primeira despedida do futebol, não pude cumpri-la e essa foi uma das coisas que mais me doeu”, detalhou.

Após três anos de inatividade, tendo feito suas últimas partidas pelo Independiente del Valle, Marcelo Moreno criou a expectativa de atuar pela seleção da Bolívia na repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Porém, seu não não foi considerado pelo técnico Eduardo Villegas em playoff onde os sul-americanos eliminaram o Suriname (vitória por 2 a 1), mas caíram para a Jordânia, também com placar de 2 a 1, no embate decisivo. Com isso, a carreira profissional do avante se fecha em La Verde com 108 compromissos e 31 gols, consolidado como o maior artilheiro da história do país.

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