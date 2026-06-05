Inglaterra x Nova Zelândia: escalações e onde assistir

Como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026, Inglaterra e Nova Zelândia se enfrentam neste sábado (6), às 17h (de Brasília), no Raymond James Stadium, em Tampa, nos Estados Unidos. Enquanto os ingleses aproveitam os últimos testes para ajustar a equipe, os neozelandeses buscam recuperar a confiança após uma dura derrota no amistoso anterior e ganhar ritmo antes da estreia no Mundial.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

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Como chega a Inglaterra

A Inglaterra entra na reta final de preparação para a Copa do Mundo cercada de expectativa. Apontada como uma das favoritas ao título, a equipe comandada por Thomas Tuchel utiliza os amistosos para ajustar os últimos detalhes antes da estreia no Grupo L, que também conta com Croácia, Gana e Panamá. Os ingleses ainda terão um compromisso contra a Costa Rica antes do início do torneio, mas o duelo diante da Nova Zelândia é visto como um dos testes mais importantes para consolidar a equipe que iniciará a competição.

Para este sábado, Tuchel deve escalar uma formação muito próxima daquela que pretende utilizar na estreia do Mundial. A tendência é que os principais jogadores recebam minutos em campo para ganhar ritmo e entrosamento. Harry Kane segue como a principal referência técnica do elenco e chega motivado para a Copa, enquanto a comissão técnica monitora a condição física dos atletas para evitar desgastes ou lesões às vésperas do torneio.

Como chega a Nova Zelândia

Por outro lado, a Nova Zelândia busca recuperação após uma atuação decepcionante no amistoso mais recente. A seleção da Oceania foi derrotada por 4 a 0 pelo Haiti e chega pressionada para apresentar uma resposta antes da Copa do Mundo. Integrante do Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Irã, a equipe sabe que precisará elevar o nível de desempenho para competir em uma das chaves mais equilibradas da competição.

Dessa maneira, o técnico Darren Bazeley deve aproveitar o confronto contra a Inglaterra para realizar novos ajustes e observar alternativas no elenco. Por fim, a comissão técnica ficou insatisfeita com o rendimento apresentado diante do Haiti e pretende corrigir problemas antes da estreia no Mundial.

INGLATERRA X NOVA ZELÂNDIA

Amistoso internacional

Data e horário: sábado, 06/06/2026, às 17h (de Brasília).

Local: Raymond James Stadium, em Tampa, nos Estados Unidos

INGLATERRA: Pickford; James, Stones, Guehi e O’Realy; Elliot Anderson, Declan Rice e Bellingham; Saka, Harry Kane e Rashford. Técnico: Thomas Tuchel.

NOVA ZELÂNDIA: Crocombe; Payne, Surman, Bindon e De Vries; Rufer, Stamenic, Singh e Just; Garbett e Wood. Técnico: Darren Bazeley.

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