Flamengo receberá em caso de venda de Natan ao Barcelona

O Flamengo pode receber uma boa quantia pela possível transação do zagueiro Natan ao Barcelona. Atualmente um dos destaques do Betis em La Liga, o jogador de 25 anos está de malas prontas para a equipe catalã, o que resultará em lucro para os cofres do Fla.

Afinal, o clube ainda tem 12% dos direitos econômicos do atleta, de acordo com informações desta sexta-feira (5/6) do jornalista Venê Casagrande. Além disso, o Flamengo ainda conta com 5% referentes ao mecanismo de solidariedade da Fifa, somando 17%.

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Assim, o Fla deve receber 3,6 milhões de euros (R$ 21,4 milhões no câmbio atual) pelos 12%, além de 1,5 milhão de euros (R$ 8,9 milhões) pelos 5% da Fifa. Dessa forma, devem entrar algo próximo a R$ 30,3 milhões nos cofres da equipe carioca.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Natan surgiu no profissional em 2020, atuando em 15 partidas. Em 2021, após três jogos, foi emprestado ao Red Bull Bragantino, sendo uma das primeiras negociações de impacto após a fusão entre o time de Bragança Paulista com o RB Brasil.

Após realizar 34 jogos em sua primeira temporada, foi comprado pelo Braga, ficando por mais dois anos lá antes de se aventurar na Europa. Em 2023/24, jogou por um ano no Napoli, rapidamente chamando a atenção do Betis, que o contratou por empréstimo. Depois, para 25/26, anunciou a transação em definitivo.

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