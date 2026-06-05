Joia da Alemanha está fora da Copa do Mundo por lesão

Depois de uma ruptura muscular no treino desta sexta-feira (5/6), o jovem Lennart Karl dá adeus ao sonho de disputar a Copa do Mundo. A Alemanha comunicou que cortou o meia, de apenas 18 anos, após confirmação da lesão. Para a vaga, o técnico Julian Nagelsmann convocou outro novato, de 20 anos, Assan Ouédraogo, do RB Leipzig.

Karl estreou na temporada 2024/25 pelo Bayern, mas somente agora, em 25/26, que alçou voos maiores. Isso porque ele atuou em 39 partidas neste ano, com direito a nove gols e sete assistências. Dessa forma, participou de 16 tentos, o que dá média de uma participação a cada 0,4 jogos.

Karl inclusive foi titular na última partida da Alemanha, em goleada por 4 a 0 sobre a Finlândia. O camisa 25 deu uma assistência (para o gol de Undav) e saiu aos 28′ da etapa final, com atuação elogiada pela crítica alemã, que o considera potencial titular da equipe para a Copa do Mundo. Por lá, os tetracampeões surgem no Grupo D, ao lado de Curaçao, Costa do Marfim e Equador. A estreia será contra Curaçao, dia 14 de junho, em Houston, (EUA).

Do outro lado, nascido em Mulheim, Ouédraogo tem dupla nacionalidade por conta de sua ascendência de Burkina Faso, na África. Na temporada 2025/26, ele disputou 20 jogos, com quatro gols marcados e quatro assistências distribuídas. No ano passado, o garoto atraiu interesse dos gigantes Manchester United e Chelsea.

A seleção alemã está no Grupo E e estreia na competição contra Curaçao no dia 14 de junho, antes de enfrentar Costa do Marfim e Equador.

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