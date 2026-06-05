Vitória x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória e Fortaleza decidem título da Copa do Nordeste 2026, neste sábado (06), às 16h, no Barradão. Na partida de ida, o Leão da Barra levou a melhor e venceu por 2 a 1, na Arena Castelão. Assim, o time rubro-negro tem a vantagem de qualquer empate. Agora, o Tricolor precisará vencer por dois gols de diferença para levantar o caneco no tempo normal. Caso triunfe por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

A final, aliás, é inédita entre as equipes na competição. O Fortaleza busca conquistar seu quarto título do torneio, enquanto o Vitória tenta levantar a quinta taça.

Onde assistir

A partida entre Vitória e Fortaleza, pela decisão da Copa do Nordeste, terá a transmissão do Canal do Benja, SBT Nordeste e SportyNet.

Como chega o Vitória

Motivado pelo boa vantagem do primeiro jogo, Vitória vai a campo com boa possibilidade de manter sua escalação utilizada na ida, mesmo com uma dúvida. Não há nenhum novo desfalque em relação ao último compromisso, enquanto o volante Caíque Gonçalves pode ficar fora de combate, pois deixou o gramado sentindo dores nas costas. Uma conquista da taça encerraria um jejum de 16 anos.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza, entretanto, vai a campo com mudanças obrigatórias para encarar o Vitória. O volante Ronald, que atuou improvisado na zaga, foi expulso e cumpre suspensão, assim como o companheiro de posição Rodrigo, por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Além disso, o zagueiro Luan Freitas, que saiu por protocolo de concussão, se junta a outros dois jogadores no departamento médico. Tomás Cardona, no pós-operatório de artroscopia, e Matheus Rossetto, com edema na panturrilha, ficam entre os vetados diante do Vitória.

VITÓRIA x FORTALEZA

Final da Copa do Nordeste – Jogo de volta (Ida: 2×1)

Data-Hora: 6/6/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves (Jamerson ou Zé Breno), Emmanuel Martínez e Zé Vitor; Erick, Renê e Matheusinho. Técnico: Jair Ventura.

FORTALEZA: João Ricardo; Maílton, Brítez, Lucas Gazal e Mucuri; Lucas Sasha e Ryan (Pierre); Vitinho, Pochettino e Luiz Fernando; Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Luís Carlos de França Costa (RN)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

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