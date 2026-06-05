Candidato à presidência do Real Madrid quer Klopp como treinador

O futuro da comissão técnica do Real Madrid ganhou um novo capítulo na corrida presidencial do clube. Caso vença as eleições marcadas para o próximo domingo (7), Enrique Riquelme pretende entregar a Raúl González um papel central no departamento de futebol e apostar em Jurgen Klopp como treinador da equipe para os próximos anos.

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A proposta foi oficializada nesta sexta-feira (5), por meio de um comunicado da candidatura de Riquelme. No documento, Klopp está descrito como um dos técnicos mais influentes do futebol moderno e apontado como o nome ideal para liderar uma nova fase do clube, marcada por competitividade, disciplina, meritocracia e fortalecimento do ambiente interno.

A equipe de campanha reconhece que o treinador alemão já afirmou publicamente que não pretende voltar a trabalhar à beira do campo no curto prazo. Ainda assim, acredita que a oportunidade de comandar o Real Madrid poderia fazê-lo reconsiderar sua posição. Segundo a nota, poucos desafios no futebol teriam o peso e a dimensão do clube espanhol.

Projeto do candidato à presidência do Real Madrid

Dentro do projeto, Raúl González assumiria o cargo de diretor esportivo e teria autonomia para conduzir as principais decisões relacionadas ao futebol. Ídolo do Real Madrid, o ex-atacante já estaria envolvido na elaboração do planejamento, com foco tanto no elenco principal quanto no desenvolvimento de jovens talentos.

Além disso, a candidatura destaca que a escolha por Klopp partiu do próprio Raúl. O alemão é visto como um profissional capaz de transformar projetos esportivos, algo que demonstrou durante suas passagens pelo Borussia Dortmund e pelo Liverpool, onde conquistou títulos importantes e ajudou a construir equipes competitivas e reconhecidas por sua identidade de jogo.

Riquelme também prometeu agir rapidamente caso se torne presidente do clube. De acordo com o candidato, a intenção é que Raúl entre em contato com Klopp já no dia seguinte à eleição para apresentar oficialmente o projeto. Assim, iniciar conversas sobre a possibilidade de assumir o Real Madrid.

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