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Amarelinha nas mãos dos deuses do futebol

Amarelinha nas mãos dos deuses do futebol
Amarelinha nas mãos dos deuses do futebol -
Carlo Ancelotti, que tem em mãos um time desentrosado e limitado, aposta em alguns talentos e nas surpresas da bola para tentar a sorte na Copa
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