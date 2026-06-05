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Amarelinha nas mãos dos deuses do futebol
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Jogada10
Publicado às 20h44 de 05/06/2026
Amarelinha nas mãos dos deuses do futebol -
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Carlo Ancelotti, que tem em mãos um time desentrosado e limitado, aposta em alguns talentos e nas surpresas da bola para tentar a sorte na Copa
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