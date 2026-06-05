Argentina x Honduras: escalações e onde assistir

A Argentina realiza neste sábado (06/6) seu último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Atual campeã mundial, a equipe comandada por Lionel Scaloni enfrenta Honduras, às 21h (de Brasília), no Kyle Field, nos Estados Unidos, em um amistoso que servirá para os ajustes finais antes do início da defesa do título conquistado no Catar. Já os hondurenhos não se classificaram para o Mundial e focam na prepraração para a Nations League da Concacaf, que iniciará em setembro.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV e da XSports.

Como chega a Argentina

Embora a partida tenha caráter preparatório, o confronto representa uma oportunidade importante para a comissão técnica avaliar alternativas. Isso porque a Albiceleste não contará com força máxima. Afinal, diversos jogadores seguem em processo de recuperação física e devem ser preservados.

Entre os desfalques mais relevantes estão Emiliano Martínez, Nicolás Paz, Nicolás González, Leandro Paredes e Nahuel Molina. Contudo, o caso mais delicado é o de Gonzalo Montiel, que trata uma lesão muscular de grau 2 e dificilmente estará disponível nos primeiros compromissos do Mundial.

Além disso, o principal nome da equipe, Lionel Messi, também inspira cuidados. Afinal, o camisa 10 se apresentou à seleção com uma sobrecarga muscular na parte posterior da coxa esquerda. Apesar disso, a expectativa é de que receba alguns minutos em campo para ganhar ritmo antes da competição.

Como chega Honduras

Do outro lado, Honduras encara o amistoso com objetivos diferentes. Sem conseguir vaga para a Copa do Mundo, a seleção centro-americana utiliza a Data Fifa para se preparar para a Nations League da Concacaf, competição que terá início em setembro.

A equipe comandada pelo técnico espanhol José Molina chega embalada após empatar por 2 a 2 com o Peru, de Mano Menezes, no último domingo (31). O treinador vê o duelo contra os argentinos como uma oportunidade importante para elevar o nível competitivo do grupo.

Para a partida, Honduras deve ter apenas uma baixa. O atacante Alenis Vargas enfrentou problemas com sua documentação e teve a entrada nos Estados Unidos atrasada por conta de questões relacionadas ao passaporte.

ARGENTINA X HONDURAS

Amistoso internacional

Data e horário: sábado, 06/06/2026, às 21h (de Brasília).

Local: Kyle Field, em Texas (EUA)

ARGENTINA: Gerónimo Rulli; Capaldo (Giay), Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister e Thiago Almada; Giuliano Simeone (Flaco López) e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

HONDURAS: Edrick Menjivar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Kervin Arriaga e Julián Martinez; Jose Reyes, Joseph Rosales e Luis Palma; Dereck Moncada, Rigoberto Rivas e Jorge Benguché. Técnico: José Molina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.