Bebeto pede para Endrick repetir comemoração histórica da Copa de 1994

Uma das comemorações mais marcantes da história das Copas do Mundo pode ganhar uma nova versão em 2026. Em entrevista ao site da Fifa, o ex-atacante Bebeto revelou que torce para que Endrick repita o famoso gesto de “embalar o bebê” caso marque pela Seleção Brasileira durante o torneio disputado nos Estados Unidos.

O pedido tem uma razão especial. Afinal, a esposa do atacante, Gabriely Miranda, está grávida, e a expectativa é que o casal receba o primeiro filho entre julho e agosto. Diante disso, Bebeto acredita que um gol de Endrick no Mundial seria o cenário perfeito para uma homenagem à família.

“Torço muito para ele. É um menino predestinado. Vou torcer demais para ele fazer esse gol e ajudar a gente. E aí, se ele tiver a oportunidade, que faça essa homenagem para o filho e para a esposa. Afinal, família é tudo”, disse.

A comemoração ficou eternizada na Copa do Mundo de 1994. Na vitória por 3 a 2 sobre a Holanda, pelas quartas de final, Bebeto marcou um dos gols brasileiros e celebrou simulando o ato de embalar um bebê nos braços. O gesto homenageava o filho Matheus, que havia nascido apenas dois dias antes da partida. Assim, mais de três décadas depois, a história pode ganhar um novo capítulo com Endrick.

Bebeto reforça apoio para Endrick na Copa do Mundo

Além da sugestão para a comemoração, Bebeto também elogiou o jovem atacante, que disputa sua primeira Copa do Mundo aos 19 anos. Aliás, segundo o tetracampeão, a personalidade do jogador chama atenção desde os primeiros contatos.

“O Endrick sempre entra querendo jogo, dando um rebuliço. É um menino de ouro. Nos conhecemos faz pouco tempo, nos Estados Unidos. Ele que veio falar comigo. Aí, aproveitei para dar uns conselhos. Vou torcer muito para ele jogar tudo que sabe porque tem personalidade, não se intimida com qualquer problema que aparece. O Ancelotti sabe disso. Endrick será importante demais para a gente”, afirmou.

Embora deva iniciar a Copa do Mundo como opção no banco de reservas, Endrick segue entre os jogadores observados com atenção por Carlo Ancelotti. O atacante também aparece como alternativa para o amistoso deste sábado (06/6), contra o Egito, em Cleveland, último compromisso da Seleção antes da estreia no Mundial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.