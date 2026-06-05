Messi pode jogar “alguns minutos” nos amistosos da Argentina

Lionel Messi está prestes a voltar a jogar pela Argentina. Em coletiva, o técnico Scaloni detalhou o quadro e afirmou que o astro pode jogar “alguns minutos” nos amistosos contra Honduras e Islândia antes de iniciar a Copa do Mundo. Ele esteve presente nos primeiros 15 minutos disponibilizados para a imprensa do treino desta sexta-feira (5/6).

“Leo vem bem. Já treinou um período com o grupo, o que é importante. Ele já não está totalmente afastado, vem bastante bem, inclusive deve fazer parte de alguma das partidas, por alguns minutos nestes dois amistosos. Veremos se no jogo de amanhã ou no outro, mas está muito melhor e isso nos dá tranquilidade”, ressaltou.

Sem poder contar com Dibu Martínez, com uma fratura no dedo anelar da mão esquerda, Scaloni confirmou quem será o substituto no amistoso com Honduras, neste sábado, às 21h (de Brasília).

“Juan (Musso) será titular no gol amanhã, e Gero (Rulli) provavelmente será titular no seguinte, com a possibilidade de Santi (Beltrán) jogar alguns minutos”, disse.

Scaloni também comentou sobre a possibilidade de poupar jogadores durante a fase de grupos. Se a situação estiver definida antes do terceiro jogo, o treinador não descartou a chance de mesclar a equipe.

“A fase de grupos tem que ser jogada. Tomara que o terceiro jogo seja um encontro que possamos administrar. Por isso, acreditamos que os 26 fazem parte da equipe”, pontuou.

Desafios

Atual campeã mundial, a seleção de Scaloni, portanto, faz seu penúltimo jogo antes do torneio amanhã. A partida contra Honduras, que começa às 21h, será realizada no Kyle Field, no Texas (EUA). O último teste para a Argentina está marcado para terça (9). Messi e companhia, afinal, enfrentarão a seleção da Islândia, que ficou fora da atual edição da Copa, às 21h30.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.