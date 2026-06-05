Susto na estrada: ônibus com torcedores do Fortaleza pega fogo antes da decisão do Nordestão

Um grupo de torcedores do Fortaleza viveu momentos de tensão nesta sexta-feira (5), quando seguia em caravana rumo a Salvador para acompanhar a final da Copa do Nordeste contra o Vitória. Isso porque um dos três ônibus que levavam cerca de 150 pessoas apresentou pane mecânica na BR-116, próximo ao município cearense de Jaguaribe, a aproximadamente 300 quilômetros de Fortaleza.

Segundo relatos de passageiros, um forte cheiro de combustível dentro do veículo alertou para o problema. O motorista interrompeu a viagem e, ao abrir o compartimento do motor, uma fumaça intensa tomou conta do local, indicando, assim, um princípio de incêndio. A situação, contudo, foi rapidamente controlada com o uso do extintor disponível no ônibus.

Apesar do susto impactante na estrada, ninguém teve ferimentos. Desse modo, os ocupantes foram redistribuídos nos demais veículos da caravana para seguir viagem rumo à capital baiana.

A expectativa é a de que os torcedores cheguem a Salvador poucas horas antes do início da partida decisiva. O confronto, aliás, ocorre neste sábado (6), às 16h, no estádio Barradão. O Vitória, que venceu o primeiro jogo por 2 a 1, joga em casa com a vantagem do empate para conquistar o título da Copa do Nordeste 2026.

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