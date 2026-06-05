Fluminense envia proposta ao Zenit pelo zagueiro Nino

O Fluminense tem a zaga como prioridade no mercado da bola e já se movimenta. O Tricolor enviou, nesta semana, uma proposta ao Zenit pela contratação do zagueiro Nino. O clube de Laranjeiras voltou a abrir conversas com os russos depois de não conseguir fechar o negócio nas duas últimas janelas de transferências. A informação inicial foi do Jornada KTO 1902.

Em janeiro deste ano, o Zenit barrou a saída do atleta por considerar o zagueiro peça fundamento da equipe na conquista do campeonato russo, que acabou se concretizando ao final da temporada, em maio deste ano. Diante disso e a pausa para Copa do Mundo, o zagueiro está no Rio de Janeiro passando férias com a família.

Além disso, o zagueiro Nino não esconde o desejo de retornar ao futebol brasileiro, despertando interesse de vários clubes do país, entre eles Fluminense e Palmeiras. Este último, ainda não se sabe se continuará tentando a contratação do atleta, já que contratou Alexander Barboza junto ao Botafogo.

Apesar do desejo, o Fluminense deve encontrar jogo duro do Zeni novamente. Afinal, William de Oliveira, auxiliar brasileiro da equipe de São Petersburgo, revelou que a presença do zagueiro no time é “imprescindível”, em entrevista à ESPN.

Nino, aliás, defendeu o Tricolor entre 2019 e 2023. Ao todo, o zagueiro disputou 246 jogos, marcou 13 gols e deu oito assistências. O zagueiro foi peça importante nos títulos do bicampeonato carioca (2022 e 2023) e Libertadores (2023). Desde 2024, defende o Zenit, da Rússia, e é um dos nomes importantes no elenco.

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