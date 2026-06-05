Conselheiros exigem afastamento imediato de vice do Corinthians

A crise política e jurídica no Corinthians ganhou um novo capítulo de forte turbulência nos bastidores do Parque São Jorge. Um grupo composto por 15 conselheiros e associados do clube protocolou formalmente um requerimento exigindo o afastamento cautelar imediato do segundo vice-presidente, Armando Mendonça. O pedido de destituição do cargo baseia-se diretamente no escândalo envolvendo o suposto desvio sistemático de materiais esportivos fornecidos pela fornecedora Nike.

Além de utilizarem a denúncia criminal como argumento, os autores do documento questionam duramente a postura do dirigente em uma gravação telefônica de aproximadamente 40 minutos. O diálogo secreto ocorreu entre o vice-presidente e Marcelo Munhoes, diretor de tecnologia da instituição alvinegra e um dos responsáveis por conduzir a auditoria interna. O portal “ge” teve acesso exclusivo ao documento e revelou trechos onde o cartola adota uma postura intimidatória.

Áudios vazados revelam blindagem política e irritação de dirigente

Nas conversas destacadas no pedido de impeachment, Armando Mendonça usa o fato de ser um profissional eleito pelas urnas para alegar que possui imunidade contra demissões administrativas na diretoria.

“Você toma cuidado, porque se você acha que vai me atingir, você não vai me atingir. Você não está colocando em jogo o meu emprego, eu sou eleito, eu fui eleito… Ali ninguém me tira, campeão, eu fui eleito”, disparou o vice-presidente durante a ligação.

Em outro momento da gravação, o dirigente demonstra irritação com a fiscalização dos estoques e justifica a retirada das roupas esportivas sem a necessidade de prestar contas aos funcionários do almoxarifado.

“Se eu pego quatro moletons, você não tem que saber porque eu peguei quatro moletons. Eu peguei porque eu peguei. Se o presidente (Osmar Stabile) pegou seis moletons e a segurança dele pegou quatro moletons, você não tem que discutir. É o presidente e o vice-presidente”, afirmou o cartola no áudio.

Vice do Corinthians é alvo do MP de São Paulo

O requerimento dos conselheiros também resgata uma polêmica antiga do dirigente no ambiente digital. Os opositores anexaram ao processo um episódio em que Armando Mendonça bateu boca e disparou ofensas contra torcedores corintianos nas redes sociais, logo após a conquista da Copa do Brasil na temporada de 2025.

O avanço do processo de impeachment intensifica a pressão sobre o dirigente, que virou alvo de denúncia por parte do Ministério Público de São Paulo. O promotor Cássio Roberto Conserino acusa Mendonça por apropriação indébita, tentativa de apropriação indébita, furto qualificado e coação. Embora o delegado Cesar Saad, chefe do inquérito na Polícia Civil, tenha concluído inicialmente que não houve a prática de crime, a promotoria estadual divergiu do entendimento policial e decidiu levar a acusação adiante no tribunal.

O relatório de auditoria encomendado pelo presidente Osmar Stabile aponta que o vice-presidente figura no centro das principais inconformidades do almoxarifado. Em sua defesa prévia, Armando Mendonça negou a prática de qualquer irregularidade financeira, argumentou que o descontrole no estoque ocorria durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo e sustentou que o documento dos auditores apresenta uma série de falhas técnicas.

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