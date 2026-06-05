Em despedida de ídolo e da torcida, Paraguai goleia Nicarágua antes da Copa

A seleção do Paraguai se despediu de sua torcida rumo à Copa do Mundo com uma vitória convincente por 4 a 0 sobre a Nicarágua, nesta sexta-feira (5), em Assunção. Kaku, Almirón, Galarza e Maidana anotaram os gols no Estádio Defensores del Chaco. O embate, o último da seleção em solo paraguaio antes do torneio, sofreu atraso de mais de 40 minutos.
A torcida celebrou um dos grandes ídolos do futebol nacional, o centroavante Óscar “Tacuara” Cardozo, que anunciou aos 43 anos a sua aposentadoria dos gramados. De presente, ele recebeu duas camisas: uma com o número 7, que fez parte de sua história pela seleção, e a outra com número 403, em homenagem aos gols que anotou na carreira.
O jogo
Logo no início, Kaku abriu o placar em cobrança de pênalti. Pouco depois, aos 24 minutos, Julio Enciso, meia do Strasbourg-FRA, sofreu uma entrada dura quando tentava uma jogada individual e deixou o campo chorando, de maca, o que levanta preocupação para o Mundial. Assim, Mauricio, do Palmeiras, entrou em seu lugar. Na reta final da primeira etapa, Miguel Almirón recebeu passe de Diego Gómez e arrematou sem chances de defesa para o goleiro da Nicarágua, ampliando, portanto, a vantagem.
No intervalo, o técnico Gustavo Alfaro promoveu uma verdadeira revolução na equipe: dez substituições para testar alternativas. A estratégia funcionou. Aos 17 minutos, Matías Galarza ampliou. Cinco minutos depois, Alexandro Maidana marcou o quarto gol, após assistência de Mauricio, consolidando a goleada.
O Paraguai, aliás, integra o Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Estados Unidos, Turquia e Austrália. A estreia, portanto, será no dia 12 de junho, às 22h (de Brasília), contra os anfitriões.
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