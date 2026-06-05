Adversário do Brasil na Copa, Haiti cede virada para seleção de Mano Menezes

Depois de golear a Nova Zelândia no último amistoso, o Haiti não teve mesmo rendimento e cedeu a virada por 2 a 1 para o Peru, nesta sexta-feira (5/6), no Nu Stadium, em Miami (EUA). A equipe, que será adversária do Brasil na Copa do Mundo, marcou com Wilson Isidor ainda no primeiro tempo. No entanto, a Blanquirroja, com Renzo Garcés e Jairo Vélez na segunda etapa. Foi o último amistoso da seleção caribenha antes do Mundial.
O Haiti foi superior do início ao fim do primeiro tempo, mas não criou tantas chances. A seleção do Caribe tentou propor o jogo e pressionar a saída de bola do Peru. Aos 15 minutos do primeiro tempo, após bela jogada de Louicius Deedson, Wilson Isidor se infiltrou na área e recebeu a bola. Ele, assim, bateu de primeira de direita para abrir o placar.
Na segunda etapa, a situação foi bem diferente. A equipe comandada por Mano Menezes mudou a postura e reduziu as chances do Haiti, que conseguiu oportunidades após erros em saídas de bola. Os peruanos, aliás, aproveitaram as chances na bola parada. Após escanteio na área, Fabio Gruber cabeceou em direção ao gol. Johnny Placide fez a defesa, mas deu o rebote, e Renzo Garcés bateu com o goleiro ainda no chão. Três minutos depois, dm nova batida de escanteio, a bola sobrou para Jairo Vélez após bate-rebate e o camisa 11 bateu de direita no alto.
Nos minutos finais, a seleção caribenha poderia ter chegado ao empate. Fabio Gruber recuou de cabeça para Pedro Gallese, que estava adiantado e não chegou na bola. Fabio Gruber correu e tirou em cima da linha. Quase o gol contra do camisa 3.
Grupo do Haiti
A seleção do Haiti está no Grupo C, com Brasil, Escócia e Marrocos. Os granadeiros, aliás, vão estrear contra os escoceses, no sábado (13/6), em Boston. Do outro lado, a seleção peruana não se classificou para a Copa do Mundo. O técnico Mano Menezes foi contratado para iniciar a reformulação da equipe e dá início ao ciclo para o próximo Mundial.
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