Joia da seleção paraguaia sai chorando de amistoso e vira dúvida para a Copa

Julio Enciso, peça-chave do setor ofensivo paraguaio e uma das maiores esperanças da seleção para a Copa do Mundo, deixou os torcedores apreensivos após se lesionar no amistoso contra a Nicarágua, nesta sexta-feira (5). O meia-atacante de 22 anos sentiu dores no quadril e na perna direita depois de uma dividida no campo ofensivo. Ele ainda tentou permanecer em jogo, mas caiu novamente e pediu atendimento médico.

Aos 22 minutos da primeira etapa, os médicos sinalizaram ao banco a necessidade de substituição. Enciso saiu chorando, levado de maca diretamente ao vestiário do Defensores del Chaco, e foi substituído por Maurício, do Palmeiras. Após a partida, o técnico Gustavo Alfaro confirmou que o jogador passaria por exames de imagem para avaliar a gravidade da lesão.

“Foi fazer os exames para saber como está. Teve um duplo traumatismo na parte da cintura e que refletiu no quadríceps. Estamos esperando ver a evolução. A paralisação pode ter acontecido por conta do trauma na cintura. Ele se assustou, por isso se jogou no gramado. Vamos ver o que dizem os exames, tomara que não seja nada importante, somente um trauma”, declarou o treinador após a goleada por 4 a 0 dos paraguaios.

Enciso supera Roque Santa Cruz

Revelado pelo Libertad, Enciso estreou pela seleção principal em 2021, aos 17 anos, tornando-se o quarto atleta mais jovem a vestir a camisa do Paraguai, superando até Roque Santa Cruz. Em 2022, o Brighton investiu cerca de R$ 65 milhões em sua contratação, mas o atacante não se firmou na Premier League. Assim, saiu por empréstimo para o Ipswich Town e, posteriormente, transferiu-se para o Strasbourg-FRA, onde brilhou na última temporada com 12 gols e nove assistências.

Com a camisa da seleção, Enciso soma quatro gols em 31 partidas. O Paraguai integra o Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Estados Unidos, Turquia e Austrália. A estreia, portanto, será no dia 12 de junho, às 22h (de Brasília), contra os anfitriões.

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