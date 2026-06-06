Intensidade marca treinos da Seleção e aumenta disputa por vagas antes da Copa

A reta final da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo tem sido marcada por muita intensidade. Nos treinamentos realizados em Nova Jersey, os jogadores vêm demonstrando forte competitividade, disputando cada lance como se estivessem em uma partida oficial. O cenário reforça a disputa por espaço no time de Carlo Ancelotti e evidencia o comprometimento do elenco às vésperas do amistoso contra o Egito, neste sábado (06/6), em Cleveland.

Nesta sexta-feira (05/6), mais um lance chamou atenção durante as atividades no CT Columbia Park. Em uma das movimentações, Casemiro tentou um carrinho para recuperar a posse de bola durante um exercício, mas Wesley conseguiu saltar e evitar o contato. A jogada rapidamente repercutiu entre os presentes, embora tenha sido encarada com naturalidade pelos atletas.

O episódio se soma a outros momentos semelhantes registrados ao longo da semana. Na quarta-feira (03/6), por exemplo, uma dividida mais forte entre Casemiro e Endrick viralizou nas redes sociais após imagens do treinamento serem divulgadas. Na mesma atividade, Igor Thiago e Fabinho também protagonizaram um lance mais duro. O volante chegou a sentir o choque, mas se levantou logo depois e seguiu normalmente no treinamento.

Intensidade alta, Seleção unida

Apesar da preocupação natural que surge em período de Copa do Mundo, principalmente por conta do risco de lesões, o ambiente dentro da Seleção está longe de ser tenso. Pelo contrário. O que se vê diariamente é um grupo engajado, unido e disposto a competir em alto nível por uma vaga entre os titulares.

A intensidade dos trabalhos também reflete o momento vivido pelo elenco. Com poucas oportunidades antes da estreia contra o Marrocos, cada atividade se transforma em uma chance de ganhar espaço nas observações da comissão técnica. Dessa forma, os jogadores não aliviam nas disputas e mantêm o nível de concentração elevado durante todo o treinamento.

Além disso, Carlo Ancelotti e seus auxiliares valorizam esse comportamento. A comissão entende que o ritmo forte nos treinamentos ajuda a elevar o nível competitivo da equipe e contribui para preparar os atletas para a exigência física que encontrarão ao longo do Mundial.

Enquanto os testes táticos continuam e a definição da equipe titular se aproxima, a intensidade tem sido uma das marcas da preparação brasileira nos Estados Unidos. Entre carrinhos, divididas e disputas acirradas pela bola, os jogadores deixam claro que ninguém pretende abrir mão de espaço na corrida por uma vaga no time que buscará o hexa.

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