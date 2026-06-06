Os eleitos de Ancelotti: Marquinhos

Marquinhos desembarca na Copa do Mundo de 2026 no auge da carreira. Afinal, o capitão da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, chega ao torneio como uma das referências técnicas e emocionais do grupo comandado por Carlo Ancelotti. Aos 32 anos, disputará seu terceiro Mundial e terá a responsabilidade de liderar uma geração que busca encerrar um jejum de 24 anos sem conquistar a principal competição do futebol.

O ciclo até a Copa foi especial para o defensor. Afinal, além de manter a condição de titular absoluto da Seleção, Marquinhos viveu mais uma temporada de destaque no PSG. Levantou novamente troféus importantes, como a Champions pelo segundo ano seguido e o penta francês. Não por acaso, ao longo dos anos, transformou-se em símbolo de uma geração que ajudou a colocar o PSG entre as potências do futebol europeu.

Na Seleção, o caminho também foi de consolidação. afinal, depois de participar das Copas de 2018 e 2022, o defensor assumiu de vez o protagonismo do grupo após a saída de veteranos como Thiago Silva. Assim, Carlo Ancelotti não teve dúvidas ao mantê-lo com a braçadeira para o Mundial de 2026.

Fala, Marquinhos

“Aprendemos com os jovens. afinal, o futebol tem de estar aberto e acessível à nova geração. Tento passar algumas coisas da minha experiência, mas nada de forma forçada. Nós, veteranos, não podemos pensar que somos os donos da verdade. Enfim, todos precisamos ajudar em busca do sucesso nesta Copa”.

Confira aqui as atuações de Brasil 6×2 Panamá na opinião do J10

Raio-X

Nome: Marcos Aoás Corrêa

Idade: 32 anos

Altura: 1,83m

Peso: 75kg

Posição: Zagueiro

Clube: Paris Saint-Germain

Na Seleção Brasileira

Convocações: 133

Jogos: 108

Gols: 7

Capitão da Seleção na Copa do Mundo de 2026

Títulos pela Seleção

Copa América 2019

Nos clubes

Corinthians (2011 a 2012)

Roma (2012 a 2013)

Paris Saint-Germain (desde 2013)

Títulos

Corinthians

Campeonato Brasileiro 2011

Copa Libertadores 2012

Paris Saint-Germain

Liga dos Campeões da UEFA: 2024/25 e 2025/26

Mundial Interclubes da Fifa

Campeonato Francês: (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 e 2025/26)

Copa da França: (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2023/24, 2024/25 e 2025/26)

Copa da Liga Francesa: (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2019/20)

Supercopa da França: (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025)

Opinião do Leo*

Ícone da história do Paris Saint-Germain e símbolo do período das maiores glórias do clube francês, Marquinhos está no lugar certo durante este Mundial. Ou seja, no posto de principal liderança do elenco do Brasil e com a faixa de capitão na maior seleção do planeta. Afinal, ao longo da carreira, o zagueiro foi descobrindo esta vocação para ser um líder da rapaziada. Sereno, porém muito seguro, o beque chega à terceira Copa do Mundo para apagar a imagem do pênalti perdido diante da Croácia, na eliminação nas quartas de final de 2022, no Catar. Com isso, é o titular inquestionável da zaga central. Mas a outra vaga ficará aberta a revezamentos. Com mais de 100 jogos pela Seleção e mais de 500 pelo PSG, o xerife terá a chance de erguer a taça do hexa se mantiver esta condição de intocável e o Brasil mostrar serviço neste Mundial.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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