Chapecoense x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

Na manhã deste domingo (7), a bola rola para a partida de volta da grande final da Copa Sul-Sudeste 2026. A partir das 11h (de Brasília), Chapecoense e Avaí se enfrentam na Arena Condá, em Chapecó (SC), para decidir quem fica com o título da primeira edição do torneio regional.

O confronto de ida, disputado na Ressacada, terminou com uma vitória maiúscula do Avaí por 3 a 0. Com esse resultado, a equipe da capital pode perder por até dois gols de diferença para ficar com o troféu. Já o time de Chapecó encara uma missão complexa: precisa vencer por três gols de margem para forçar a disputa por pênaltis ou por quatro ou mais gols para ser campeão no tempo regulamentar. O retrospecto recente da Chapecoense em seus domínios, onde ostenta um aproveitamento superior a 65% dos pontos na temporada, é o principal trunfo para tentar reverter a desvantagem.

Onde assistir

A partida final terá transmissão ao vivo por meio dos canais SportyNet e Xsports.

Como chega a Chapecoense

O técnico Rafael Lacerda terá que montar uma estratégia agressiva para sufocar as linhas de saída do adversário desde o primeiro minuto. Para ditar o ritmo de transição rápida e municiar as jogadas de infiltração na grande área, o comandante aposta na criatividade do meia Jean Carlos. Além dele, conta com as chegadas do volante Rafael Carvalheira, artilheiro do elenco no ano. A única preocupação médica fica por conta do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que aguarda avaliação física para saber se inicia o jogo.

A necessidade de se lançar totalmente ao ataque para buscar os gols obrigará a dupla de zaga, formada por Rafael Thyere e João Paulo, a atuar exposta. Ou seja, exigindo atenção redobrada para evitar contratempos defensivos nos contragolpes rivais.

Como chega o Avaí

O Avaí viaja para o Oeste do estado em uma situação extremamente confortável. Sob o comando de Cauan de Almeida, o time manteve a base titular totalmente à disposição, registrando ausências apenas na rotação secundária do elenco. O principal pilar da equipe é o meio-campista Jean Lucas, destaque absoluto no confronto de ida ao balançar as redes duas vezes. O gol de Wallison completou o placar da Ressacada e deu à equipe a tranquilidade necessária para administrar o relógio.

O grande desafio tático dos visitantes será a compactação defensiva em campo. A dupla de zaga composta por Guilherme Aquino e João Maistro terá a missão de neutralizar as jogadas aéreas da Chapecoense para tentar quebrar um jejum incômodo: o Avaí busca voltar a passar uma partida inteira fora de casa sem sofrer gols, fato que não ocorre desde o início de abril.

CHAPECOENSE X AVAÍ

Copa Sul-Sudeste – Final (Jogo de Volta)

Data e hora: 7 de junho de 2026 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Estádio Arena Condá, em Chapecó (SC)

CHAPECOENSE: Anderson; Everton (Marcos Vinícius), Rafael Thyere, João Paulo e Bruno Pacheco; Rafael Carvalheira, Camilo e Jean Carlos; Ênio, Bolasie (Neto Pessoa) e Ítalo. Técnico: Rafael Lacerda.

AVAÍ: Léo Aragão; Wallison, João Maistro, Guilherme Aquino e Wesley Gasolina; Paulo Vitor, Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas; Thayllon e Walace. Técnico: Cauan de Almeida.

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Onde assistir: SportyNet e Xsports

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