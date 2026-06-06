De novato a titular, Igor Thiago recebe a chance de se firmar entre os 11 da Seleção e convencer Ancelotti

Igor Thiago talvez seja um dos jogadores que mais expressem a paixão por vestir a camisa da Seleção Brasileira, algo que disfarça o pouquíssimo tempo de Amarelinha. Novato em março, ele ganhou projeção com facilidade para estar entre os 26 convocados. Neste sábado (6), no amistoso contra o Egito, em Cleveland (EUA), o centroavante pode abraçar uma oportunidade valiosa para começar a Copa do Mundo entre os titulares e convencer o técnico Carlo Ancelotti que a equipe precisa jogar com uma referência de área.

Mais do que mudar as convicções do italiano, aliás, Igor Thiago ainda precisa se apresentar melhor à torcida brasileira, principalmente àquela que só veste o verde e amarelo a cada quatro. Já quem acompanha a Seleção com regularidade recebeu um bom cartão de visitas da fera, com gols nos amistosos contra a Croácia (em Orlando) e Panamá (no Rio de Janeiro). Se cravar contra os africanos, Igor sublinha, então, o principal dom de um “9” e dificilmente fica fora do encontro com Marrocos, no dia 13 deste mês, na estreia da Seleção no Mundial, em Nova Jersey.

“Sou um camisa 9 que briga, que não desiste da bola e busca bons números. Estou muito feliz de poder estar aqui e ser um dos centroavantes que disputam posição. Espero, portanto, assim continuar. Precisamos ouvir o Mister e saber o que ele quer que a gente entregue. Ele entende a importância de cada um. Acho que me enquadro bem como um centroavante que também desce para dar um apoio”, colocou o camisa 25.

Paixão pela Seleção se converte em gols

Revelado pelo Cruzeiro, Igor Thiago, além de defender a Raposa, acumula passagens por Lodogorets (BUL), Brugge (BEL) e Bentford (ING), time pelo qual foi o vice-artilheiro da última Premier League, com 22 gols, atrás somente de Haaland (28), do Manchester City. Apesar de ser desconhecido do grande público, obteve as cifras que justificam a sua ida à Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

“Um ciclo que vai ficar marcado para a história. Assim eu espero. É a maior realização da minha vida pessoal e profissional. Quando estava na minha cidade, no Gama, sonhava em representar meu país, mas quando se chega aqui, vai muito além do que você pensava”, festejou o camisa 25.

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