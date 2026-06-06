Necessitando de caixa, Flamengo prioriza a manutenção do elenco na janela

O Flamengo vive um dilema estratégico entre a valorização do seu elenco e a necessidade de reequilíbrio financeiro. Como o clube cedeu muitos atletas para a Copa do Mundo e engatou uma sequência positiva na temporada, o mercado internacional cresceu os olhos sobre a Gávea.

No entanto, a diretoria rubro-negra já definiu que a prioridade total para a próxima janela de transferências será manter a base da equipe titular.

Essa postura cautelosa esbarra diretamente nos limites do orçamento atual. O clube investiu pesado recentemente, com destaque para a repatriação de Lucas Paquetá, e ainda não realizou nenhuma grande venda para compensar os cofres.

Por conta disso, os dirigentes entendem que precisarão negociar alguns atletas para recuperar o poder de fogo no mercado. Apesar dessa necessidade financeira, a comissão técnica só aceita liberar jogadores considerados negociáveis, justamente para evitar a urgência de buscar reposições de peso no mercado.

Assédio por convocados

O assédio estrangeiro promete testar essa postura, especialmente sobre os atletas que disputam o Mundial. O zagueiro Léo Pereira, por exemplo, consolidou-se como um dos principais nomes do time e carimbou sua vaga na Seleção na reta final, atraindo forte interesse. Enquanto isso, a diretoria já definiu a situação de outros selecionáveis: Danilo ainda avalia a aposentadoria, Alex Sandro vai estender o vínculo por mais um ano e Paquetá é peça inegociável.

Em contrapartida, a Copa do Mundo funciona como uma vitrine crucial para Carrascal e Plata, que vivem situações distintas. O colombiano amarga a reserva, mas o investimento de 12 milhões de euros feito no ano passado faz o clube buscar uma oportunidade de recuperar o valor.

Já o equatoriano, que começou o ano em baixa e entrou na lista de dispensas após desentendimentos com o técnico Jardim, deu a volta por cima, assumiu a titularidade e agora se valorizou.

Jogadores fora da Copa estão valorizados

Além dos selecionáveis, o assédio europeu atinge peças que sequer viajaram com suas seleções. O zagueiro Léo Ortiz, que figurou na pré-lista de Carlo Ancelotti. Ele atrai sondagens desde o ano passado e deve receber propostas oficiais em breve.

Do mesmo modo, o jovem volante Evertton Araújo desperta o interesse de olheiros europeus após se firmar na equipe titular em 2026. Embora o meio-campista reúna o perfil ideal para render uma venda , o Flamengo descarta qualquer negociação no momento e planeja segurar a joia para garantir as ambições esportivas do ano.

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