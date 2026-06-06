Portugal x Chile, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 13h45

Neste sábado (6/6), Portugal e Chile se enfrentam, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O confronto será um dos últimos testes da seleção portuguesa antes da estreia no torneio, enquanto os chilenos aproveitam a Data Fifa para dar sequência ao processo de renovação da equipe.

Clássico intercontinental que promete pegar fogo na sua tarde de sábado. A Voz liga os motores às 13h45, com pré-jogo recheado de análise, números do confronto e o clima das duas torcidas. Cesar Tavares narra com a experiência de quem sabe transformar cada jogada em emoção pura.