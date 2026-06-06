Os Eleitos de Ancelotti: Gabriel Magalhães

Gabriel Magalhães precisou de paciência para conquistar espaço na Seleção Brasileira. Durante anos, o zagueiro esteve entre os nomes mais pedidos pelos torcedores, principalmente pelo desempenho consistente no Arsenal. No entanto, a oportunidade demorou a chegar. Agora, aos 28 anos, ele desembarca nos Estados Unidos para disputar sua primeira Copa do Mundo e como um dos pilares defensivos da equipe de Carlo Ancelotti.

A trajetória do defensor até o Mundial não foi exatamente linear. Embora tenha acumulado temporadas de alto nível na Inglaterra, Gabriel enfrentou forte concorrência em uma posição historicamente recheada de opções na Seleção. Aos poucos, porém, transformou regularidade em confiança e se tornou presença constante nas convocações.

O momento atual ajuda a explicar essa ascensão. Afinal, na temporada 2025/26, o brasileiro foi novamente um dos destaques do Arsenal. Além da segurança defensiva, manteve a característica que o acompanha desde a chegada à Inglaterra. Neste caso, a capacidade de decidir jogos pelo alto. Entre Premier League, Liga dos Campeões e demais competições, participou diretamente de gols importantes e liderou uma das defesas mais sólidas do futebol europeu. Além disso, ajudou os Gunners a levantarem novamente a Premier League.

Agora, forma ao lado de Marquinhos a dupla de zaga que Carlo Ancelotti considera ideal para o Mundial. Assim, a expectativa da comissão técnica é contar com o defensor em sua melhor condição física na estreia, após ele relatar desgaste acumulado pela longa temporada europeia durante a preparação nos Estados Unidos.

Fala, Gabriel Magalhães

“Um momento marcante na minha carreira e mais um sonho realizado! Estou Muito honrado em representar o Brasil em uma Copa do Mundo”.

Confira aqui as atuações de Brasil 6×2 Panamá na opinião do J10

Raio-X

Nome: Gabriel dos Santos Magalhães

Idade: 28 anos

Data de nascimento: 19 de dezembro de 1997

Altura: 1,90m

Peso: 78kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 19

Jogos: 16

Gols: 1

Títulos: —

Nos clubes

Avaí (2016)

Lille (2017 a 2020)

Troyes (2017/18 – empréstimo)

Dinamo Zagreb (2018 – empréstimo)

Arsenal (desde 2020)

Títulos

Pelo Dinamo Zagreb

Campeonato Croata: 2017/18

Pelo Arsenal

Campeonato Inglês 2025/26

Copa da Inglaterra: 2024/25

Supercopa da Inglaterra: 2020 e 2023

Opinião do Leo*

Campeão inglês, o zagueiro teve um desempenho quase irrepreensível, ganhando muitas disputas, na final da última Champions League, contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste. Mas a foto do último lance da competição internacional é ele cobrando um pênalti para fora e sepultando a chance de um caneco inédito dos londrinos. Antes, Carlo Ancelotti já tinha determinado que ele formaria a dupla de zaga com Marquinhos. Dominante na bola aérea e regular durante o título dos Gunners na última Premier League, o zagueiro pode facilitar o trabalho dos goleiros do Brasil. Afinal, é especialista em evitar o perigo por cima. Enfim, Magalhães está acostumado a competir em alto nível, nas principais competições da Europa. Por isso, não sentirá o peso de disputar uma Copa do Mundo.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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