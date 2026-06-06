Estados Unidos x Alemanha, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

A Copa do Mundo de 2026 está prestes a começar nos Estados Unidos, México e Canadá. Por isso, nesses dias que antecedem o pontapé inicial da competição, as seleções fazendo seus últimos testes e se preparando para o torneio. Por isso, neste sábado, os EUA entram em campo no último compromisso antes da estreia, justamente contra a Alemanha, tetracampeã mundial, no Soldier Field, em Chicago, às 15h30 (horário de Brasília).

Choque de gigantes pra elevar a temperatura do seu sábado. A partir das 14h30 a Voz do Esporte já entra em aquecimento, com debate, dados históricos e a expectativa das seleções. Ricardo Froede comanda a narração com a pegada e a vibração que um jogo desse tamanho exige.