Croácia x Eslovênia: onde assistir, escalações e arbitragem

Vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022, a Croácia segue se preparando para tentar finalmente chegar ao lugar mais alto do pódio na Copa do Mundo de 2026. Para isso, os croatas fazem, neste domingo, o segundo e último teste antes da estreia no Mundial. Em Varazdin, a Croácia recebe a Eslovênia, no Estádio Varteks, às 15h45 (horário de Brasília).
Onde assistir Croácia x Eslovênia
O amistoso internacional entre Croácia e Eslovênia, neste domingo, terá transmissão exclusiva do Sportv.
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Como chega a Croácia
Uma das grandes seleções da última década, a Croácia quer parar de bater na trave e finalmente conquistar o mundo pela primeira vez nesta Copa do Mundo. Por isso, o grande líder dessa geração segue na ativa em busca do grande objetivo: Luka Modric. Nesta Copa do Mundo, a Croácia no Grupo L, ao lado de Inglaterra, Panamá e Gana.
No primeiro teste desta última Data Fifa antes da Copa do Mundo, a Croácia não teve uma boa atuação e acabou sendo derrotada por 2 a 0 para a Bélgica, o que liga um pequeno sinal de alerta para o técnico Zlakto Dalic. Vale lembrar que a Croácia também perdeu para o Brasil recentemente, na Data Fifa de março, por 3 a 1, nos Estados Unidos.
Como chega a Eslovênia
Apesar de contar com um dos grandes jogadores do futebol atual, o goleiro Oblak, a Eslovênia não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. Por isso, os amistoso servem apenas para testes antes do fim oficial da temporada.
Na primeira partida desta Data Fifa, os eslovenos ficaram apenas no empate em 1 a 1 com o Chipre, que também não se classificou para o Mundial.
CROÁCIA x ESLOVÊNIA
Amistoso Internacional
Data e horário: 07/06/2026, às 15h45 (de Brasília)
Local: Estádio Varteks, em Varaždin (CRO)
CROÁCIA: Livakovic; Sutalo, Vuskovic e Gvardiol; Kovacic, Stanisic, Perisic, Baturina, Susic e Modric; Musa. Técnico: Zlatko Dalic.
ESLOVÊNIA: Oblak; Kuzmic, Bijol, Brekalo e Janza; Cerin, Svetlin, Seslar e Verbic; Vipotnik e Sturm. Técnico: Bostjan Cesar.
Onde assistir: Sportv