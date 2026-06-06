Mbappé quer enfrentar Cristiano Ronaldo ou Neymar na Copa

Principal estrela da seleção da França, Mbappé está sonhando alto para sua terceira Copa do Mundo na carreira. Além da conquista, o astro revelou em entrevista que tem um desejo especial para a competição que se aproxima: enfrentar Cristiano Ronaldo ou Neymar durante o torneio.

“O jogador que eu sonho enfrentar na Copa do Mundo é o Cristiano, porque acho que será a última dele. Ou o Neymar, porque também pode ser a última Copa dele”, disse Mbappé ao canal Sorare, destacando que os dois atletas já possuem idades avançadas.

As seleções só podem se encontrar a partir das oitavas de final, pois não estão na mesma chave. O Brasil encara Marrocos, Escócia e Haiti, enquanto Portugal está com RD Congo, Colômbia e Uzbesquistão.

Mbappé também opinou sobre o eterno debate envolvendo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sobre o melhor jogador da geração.

“Isso é uma coisa de quem não joga futebol. Se você consegue me dizer que Cristiano não tem talento ou que Messi não trabalhou, é porque nunca na sua vida você calçou chuteiras para ir treinar todo dia.”

A França está no Grupo I da Copa do Mundo e estreia no dia 16 de junho, contra Senegal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Antes da estreia, a equipe fará seu último amistoso na próxima segunda-feira (8), diante da Irlanda do Norte, em Lille.

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