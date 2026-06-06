Bélgica se despede da torcida com goleada sobre a Tunísia antes da Copa do Mundo

A Bélgica atropelou a Tunísia por 5 a 0 neste sábado (6), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, e garantiu uma despedida em grande estilo antes do embarque para a Copa do Mundo. Com o triunfo incontestável, os donos da casa carimbaram o passaporte rumo ao Mundial sob os aplausos da torcida.
Desde o apito inicial, os comandados de Roberto Martínez ditaram o ritmo do jogo e encurralaram os adversários. O domínio territorial absoluto surtiu efeito aos 28 minutos do primeiro tempo. O meio-campista do Napoli iniciou a jogada pelo centro e serviu Doku na ponta esquerda. O atacante do Manchester City invadiu a área, limpou a marcação e cruzou sob medida para Trossard empurrar para o fundo da rede.
Logo no início da etapa complementar, a engrenagem belga funcionou novamente e De Ketelaere ampliou a vantagem. A situação dos visitantes piorou ainda mais na sequência, visto que o árbitro expulsou Gharbi após o segundo cartão amarelo.
Aproveitando a superioridade numérica, De Bruyne recebeu passe de Doku e anotou o terceiro gol. Nos minutos finais, Lukébakio e Raskin balançaram as redes para fechar a conta e consolidar a goleada. Agora, as atenções das duas equipes se voltam exclusivamente para as estreias na competição internacional.
O caminho de Bélgica e Tunísia
A Bélgica figura no Grupo G e enfrenta o Egito no dia 15, no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, dividindo a chave com Irã e Nova Zelândia.
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Por outro lado, a Tunísia integra o Grupo F com Holanda, Japão e Suécia, e inicia a sua trajetória no dia 14, diante dos suecos, no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México.
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