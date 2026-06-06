Grécia x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de seleções que não disputarão a Copa do Mundo 2026, Grécia e Itália se enfrentam em amistoso internacional neste domingo (7/5), às 16h (de Brasília), no estádio Pankritio, na Ilha de Creta. Apesar de soar como novo ciclo, trata-se da despedida das duas equipes na temporada 25/26, já que só voltam a campo para a Liga das Nações, em setembro. Vejamos, então, como chegam para este confronto no país grego.

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Como chega a Grécia

A Grécia ficou novamente fora da Copa do Mundo após fracassar no Grupo C das Eliminatórias. Por lá, viu a Escócia (13 pontos) e a Dinamarca (11) avançarem, ficando em terceiro, com sete. Assim, ficou apenas à frente de Belarus, que não venceu e somou apenas dois pontos.

Na atual Data Fifa, a seleção fez partida equilibrada com a Suécia – uma das qualificadas ao Mundial, aliás -, ficando no 2 a 2, fora de casa. Após saírem na frente, os gregos levaram a virada, mas conseguiram o empate já aos 45+5′ da etapa final. Tsimikas e Masouras marcaram para a seleção do técnico Ivan Jovanovic.

Como chega a Itália

A Itália deu início ao seu novo ciclo com uma vitória magra diante de Luxemburgo, na última quarta-feira (3/6). Treinado por Silvio Baldini (interino), os italianos fizeram 1 a 0 graças a gol de Pio Espósito. Ele é, afinal, apenas um dos diversos novos rostos da seleção tetracampeã, que amarga sua terceira ausência consecutiva nos Mundiais.

O nome de maior peso fica por conta de Gigi Donnarumma. O arqueiro do Manchester City fez parte dos últimos ciclos, mas ainda não conseguiu realizar o sonho de jogar uma Copa do Mundo. Vale lembrar que as seleções só se enfrentaram três vezes no Século, com duas vitórias da Itália (ambas em 2019, pelas Eliminatórias da Euro), e um empate (amistoso internacional em 2008).

GRÉCIA x ITÁLIA

Amistoso Internacional

Data-Hora: 7/6/2026, domingo, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Pankritio, em Creta (GRE)

GRÉCIA: Tzolakis; Retsos, Mavropanos e Koulierakis; Rota, Kourbelis, Zafeiris e Tsimikas; Tetteh e Tzolis; Pavlidis. Técnico: Ivan Jovanovic

ITÁLIA: Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi; Pisilli, Lipani e Ndour; Cherubini, Pio Esposito e Koleosho. Técnico: Silvio Baldini (interino)

Árbitro: Yigal Frid (ISR)

Assistentes: Rostislav Talis (ISR) e Tuval Rahamim Koltunoff (ISR)

VAR: Daniel Bar Natan (ISR)

Onde assistir: Disney +

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