Marrocos x Noruega: escalações e onde assistir

Marrocos e Noruega se enfrentam neste domingo (7), às 16h (horário de Brasília), no Sports Illustrated Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O amistoso será o último compromisso das duas seleções antes da estreia na Copa do Mundo de 2026 e servirá como teste final para ajustes táticos e definição das equipes titulares.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Campeões da Champions desfalcam Portugal em amistoso; Cristiano Ronaldo joga?

Como chega o Marrocos

Marrocos chega para este amistoso vivendo um momento de confiança e cercado por expectativa para a Copa do Mundo. A seleção africana tenta repetir a campanha histórica de 2022, quando alcançou as semifinais do torneio e se tornou a primeira equipe africana a atingir essa fase. Desde então, o time manteve uma base competitiva e garantiu sua classificação para o Mundial sem grandes dificuldades. Nos amistosos mais recentes, os marroquinos apresentaram bom desempenho e utilizam o confronto contra a Noruega como último teste antes da estreia diante do Brasil, pelo Grupo C.

Para a partida deste domingo, o técnico Mohamed Ouahbi deve utilizar uma formação próxima da considerada ideal para a Copa. A tendência é que os principais jogadores recebam minutos em campo para ganhar ritmo e entrosamento. A comissão técnica monitora a situação física de alguns atletas após o fim da temporada europeia, mas não há expectativa de mudanças significativas na base titular que deve enfrentar o Brasil na estreia do Mundial.

Como chega a Noruega

A Noruega desembarca nos Estados Unidos embalada pelo retorno à Copa do Mundo após quase três décadas de ausência. A seleção nórdica garantiu a classificação com uma campanha consistente e aposta em uma geração talentosa liderada por Erling Haaland e Martin Odegaard. O amistoso contra Marrocos será o último compromisso antes da estreia no Grupo I, que também conta com Iraque, França e Senegal.

Para este duelo, o técnico Ståle Solbakken deve aproveitar a oportunidade para ajustar os últimos detalhes da equipe e dar ritmo aos seus principais jogadores. Haaland e Odegaard são esperados entre os titulares, enquanto a comissão técnica avalia a condição física do elenco após uma temporada desgastante no futebol europeu.

MARROCOS X NORUEGA

Amistoso internacional

Data e horário: domingo, 07/06/2026, às 16h (de Brasília).

Local: Sports Illustrated Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

MARROCOS: Bounou; Salah-Eddine, Halhal, Diop e Hakimi; El Aynaoui; El Khannouss, Salibari, Brahim Diaz e Ezzalzouli; Rahimi. Técnico: Mohamed Ouahbi.

NORUEGA: Nyland; Wolfe, Heggem, Ajer e Ryerson; Berge, Aursnes, Nusa e Oscar Bobb; Sorloth, Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.