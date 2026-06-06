CRB x São Bernardo: onde assistir, escalações e arbitragem

Com objetivos diferentes, CRB e São Bernardo duelam, neste domingo (7), às 16h, no Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Galo, que ocupa a 13ª colocação, com 14 pontos, busca retomar sequência positiva. Do outro lado, o Tigre, com 21, está na terceira posição, e quer recuperar a liderança. A equipe está atrás de Sport e Vila Nova, com 22 somados.

A equipe do CRB, aliás, chega ao duelo no melhor momento da temporada. Nas últimas sete partidas, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota. Antes disso, ficou 11 jogos sem vencer, com sete derrotas e quatro empates. O São Bernardo, aliás, não sabe o que é perder há nove jogos, sendo cinco vitórias, e também vive melhor fase no ano.

Onde assistir

A partida entre CRB e São Bernardo, portanto, terá transmissão ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney+.

Como chega o CRB

Para o jogo deste domingo, o técnico Eduardo Barroca conta com quatro reforços importantes. O zagueiro Bressan, o meia Guilherme Estrella e os atacantes Dadá Belmonte e Guilherme Pato retornam após cumprirem suspensão automática. Mesmo com tantas novidades, o treinador deve promover a entrada de apenas um deles, o atacante Dadá Belmonte. A alteração vai mexer no setor ofensivo, onde Douglas Baggio provavelmente cederá a sua vaga. No restante do time, o comandante, assim, pretende manter a estrutura principal dos últimos jogos, fazendo somente modificações pontuais para buscar a liderança isolada da Série B.

Como chega o São Bernardo

Pelo lado do São Bernardo, o técnico Ricardo Catalá lida com apenas uma ausência para o confronto. O lateral-direito Pará cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e desfalca o time. Para preencher essa vaga no setor defensivo, Mário Sérgio desponta como o favorito a começar jogando. Exceto por essa modificação obrigatória, o treinador planeja repetir a escalação dos últimos jogos. A comissão técnica confia no entrosamento do elenco atual para conquistar uma vitória fora de casa. Os três pontos mantêm o clube paulista firme na disputa pelas primeiras colocações do campeonato. Com a manutenção da estrutura tática, a equipe, portanto, busca consistência para se consolidar no G4 da Série B.

CRB x SÃO BERNARDO

Série B do Brasileiro – 12ª rodada

Data-Hora: 7/6/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Rei Pelé, em Maceió (AL)

CRB: Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; De Lucca, Crystopher e Pedro Castro; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte. Técnico: Eduardo Barroca.

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Mário Sérgio; Foguinho, Dudu Miraíma e Hyoran; Echaporã, Felipe Garcia e Pedro Vitor. Técnico: Ricardo Catalá.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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