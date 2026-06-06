Bolívia x Escócia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

A Escócia, que enfrenta o Brasil na Copa do Mundo, se prepara para o último desafio antes da estreia. Assim, os escoceses enfrentam a Bolívia, neste sábado (6), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Eles, aliás, chegam embalados pela goleada sobre Curaçao por 4 a 1, enquanto os bolivianos tentam juntar os cacos e se reconstruir para o ciclo do Mundial de 2030.

Confronto de estilos e muita vontade de surpreender. O aquecimento da Voz começa às 16h, colocando você por dentro das novidades, formações e do que esperar desse duelo improvável. Pedro Casagrande narra com a precisão e a emoção que já viraram marca registrada.