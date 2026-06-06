Enciso, do Paraguai, tem lesão confirmada, mas fará novos exames antes da Copa

Uma das principais esperanças do Paraguai para a Copa do Mundo sofreu um duro golpe na última sexta-feira. O atacante Julio Enciso teve uma lesão muscular constatada na coxa direita durante o amistoso contra a Nicarágua, de acordo com informações da Rádio ABC Cardinal.

Diante desse cenário preocupante, o atleta passará por novos exames detalhados que definirão a gravidade do problema, o qual ameaça inclusive sua participação no Mundial da América do Norte.

Apesar de a partida marcar a despedida festiva da seleção paraguaia diante de sua torcida, o clima no estádio transformou-se rapidamente em apreensão quando o jovem deixou o gramado de maca e aos prantos.

Logo após o apito final, os médicos conduziram o jogador para exames de imagem, enquanto Maurício, do Palmeiras, assumia a sua vaga em campo. Mesmo que os novos resultados apontem um diagnóstico favorável, a comissão técnica já considera pouco provável a escalação do atacante para os jogos da primeira fase.

Por meio de suas redes sociais, o próprio atleta lamentou o ocorrido e demonstrou resiliência diante da iminente ausência na estreia contra os Estados Unidos, na próxima sexta-feira.

“Não vou negar que são dias complicados. O sonho de estar em campo fazendo o que mais amo é muito forte. Mas também entendo que existem situações que fogem ao nosso controle. Tenho a tranquilidade de saber que trabalhei com responsabilidade, dedicação e amor por esta profissão, se manifestou em postagem nas redes sociais”, escreveu.

Carreira do atacante do Paraguai

Historicamente, Enciso carrega um status de prodígio no futebol de seu país desde que o Libertad o revelou nas categorias de base. Ele integra o elenco principal da seleção desde 2021, ano em que se tornou o quarto jogador mais jovem a estrear pelo Paraguai, aos 17 anos, superando a marca histórica de Roque Santa Cruz.

No total de sua trajetória internacional, o atacante acumula quatro gols em 31 atuações pela equipe nacional.

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Paralelamente ao seu desempenho na seleção, o mercado europeu movimentou cifras altas em torno do jovem talento nos últimos anos. O Brighton desembolsou cerca de R$ 65 milhões por sua contratação em 2022, mas o atleta não se firmou na Premier League e passou por um empréstimo ao Ipswich Town antes que o Strasbourg, da França, o adquirisse em definitivo.

Em solo francês, inclusive, o jogador viveu seu melhor momento recente ao registrar 12 gols e nove assistências na última temporada.

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