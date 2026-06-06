Inglaterra x Nova Zelândia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Neste sábado (6/6), Inglaterra e Nova Zelândia se enfrentam, às 17h (de Brasília), no Raymond James Stadium, em Tampa, nos Estados Unidos. Enquanto os ingleses aproveitam os últimos testes para ajustar a equipe, os neozelandeses buscam recuperar a confiança após uma dura derrota no amistoso anterior e ganhar ritmo antes da estreia no Mundial.
Tradição inglesa contra a garra da Nova Zelândia pra fechar seu fim de tarde. A Voz do Esporte abre os trabalhos às 16h, com pré-jogo detalhado e curiosidades. Fellipo Sousa leva cada lance com intensidade, sem deixar a emoção passar batida.