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Inglaterra x Nova Zelândia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Inglaterra x Nova Zelândia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h
Inglaterra x Nova Zelândia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h -

Neste sábado (6/6), Inglaterra e Nova Zelândia se enfrentam, às 17h (de Brasília), no Raymond James Stadium, em Tampa, nos Estados Unidos. Enquanto os ingleses aproveitam os últimos testes para ajustar a equipe, os neozelandeses buscam recuperar a confiança após uma dura derrota no amistoso anterior e ganhar ritmo antes da estreia no Mundial.

Tradição inglesa contra a garra da Nova Zelândia pra fechar seu fim de tarde. A Voz do Esporte abre os trabalhos às 16h, com pré-jogo detalhado e curiosidades. Fellipo Sousa leva cada lance com intensidade, sem deixar a emoção passar batida.

Eduardo Gimenez avalia o encaixe tático e os duelos individuais que podem desequilibrar. Junior Azevedo entrega reportagem com tudo que você não vê na TV. Garante seu lugar no link da transmissão.

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