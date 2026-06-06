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Fifa divulga ensaio fotográfico com jogadores do Brasil na Copa do Mundo

Fifa divulga ensaio fotográfico com jogadores do Brasil na Copa do Mundo
Fifa divulga ensaio fotográfico com jogadores do Brasil na Copa do Mundo -

A Fifa movimentou os bastidores do futebol ao divulgar as fotos oficiais dos jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O ensaio fotográfico destaca todos os atletas com a camisa amarelinha e inclui o técnico Carlo Ancelotti, oferecendo ao público uma prévia do clima do Mundial.

Diante dessa expectativa, o Brasil enfrenta o Egito neste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, no último desafio preparatório antes da estreia no torneio. O comandante italiano pretende aproveitar o duelo para realizar os testes finais na equipe titular.

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Logo após esse amistoso, a delegação brasileira volta as atenções para o Grupo C da Copa do Mundo, chave que também conta com Marrocos, Escócia e Haiti. A Seleção inicia oficialmente a sua caminhada no Mundial no dia 13 de junho, quando enfrenta os marroquinos às 19h (de Brasília).

Veja algumas fotos

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