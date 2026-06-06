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Comentarista revela proposta do Palmeiras para contratar Danilo, do Botafogo

Comentarista revela proposta do Palmeiras para contratar Danilo, do Botafogo
Comentarista revela proposta do Palmeiras para contratar Danilo, do Botafogo -

As negociações pelo volante Danilo ganharam novos e complexos capítulos nos bastidores do futebol brasileiro. De acordo com informações do comentarista Velloso, da Band, o Botafogo estipulou as condições para liberar o atleta.  O clube exigiu do Palmeiras o pagamento de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 179 milhões), além da inclusão do zagueiro Bruno Fuchs e do atacante Riquelme Fillipi, de 19 anos, na transação.

Essa primeira investida, esbarrou na vontade de um dos envolvidos, visto que, conforme relata o ex-goleiro, Bruno Fuchs não demonstrou interesse em atuar pelo Botafogo. Diante desse impasse, a diretoria alviverde rapidamente estruturou uma contraproposta para tentar destravar o negócio.

Nessa nova oferta, o Palmeiras sugeriu o repasse de Riquelme Fillipi e do zagueiro Benedetti, também de 19 anos, mas reduziu a quantia em dinheiro para 20 milhões de euros (cerca de R$ 119,5 milhões).

Apesar da intensa movimentação e das especulações no mercado nacional, o clube carioca adota uma postura cautelosa. O Botafogo planeja definir o futuro do meio-campista somente após o encerramento da Copa do Mundo.

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Essa estratégia se justifica pelo momento atual do atleta, já que o volante está com a Seleção Brasileira e a diretoria alvinegra alimenta a expectativa de que ele possa render mais de 40 milhões de euros (R$ 239 milhões). A direção quer uma eventual transferência para o futebol europeu.

Até porque a concorrência pelo jovem talento promete ser acirrada nos próximos meses e não se limita aos times paulistas.

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