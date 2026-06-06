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Brasil x Estados Unidos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Brasil x Estados Unidos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30
Brasil x Estados Unidos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30 -

Neste sábado (6/6), a Seleção Brasileira Feminina medirá forças com os Estados Unidos em dois amistosos internacionais. Assim, as partidas integram a preparação das duas equipes para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que o Brasil sediará. Dessa forma, o primeiro confronto acontecerá, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O aquecimento da Voz do Esporte começa às 17h30, já no clima verde e amarelo, com hino, escalação e a análise completa do adversário. Christian Rafael comanda a narração com raça, emoção e o peso que só jogo do Brasil tem.

Rafaela Carolina traz a leitura tática, explicando como o Brasil vai buscar o controle do jogo e onde os EUA podem ameaçar. Pedro Rigoni cobre cada detalhe e informação em tempo real. Acessa o link e veste a amarelinha com a gente.

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