Brasil x Estados Unidos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Neste sábado (6/6), a Seleção Brasileira Feminina medirá forças com os Estados Unidos em dois amistosos internacionais. Assim, as partidas integram a preparação das duas equipes para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que o Brasil sediará. Dessa forma, o primeiro confronto acontecerá, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O aquecimento da Voz do Esporte começa às 17h30, já no clima verde e amarelo, com hino, escalação e a análise completa do adversário. Christian Rafael comanda a narração com raça, emoção e o peso que só jogo do Brasil tem.