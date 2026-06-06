Portal americano coloca Espanha como favorita na Copa e destaca Brasil no top 5

Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, o portal norte-americano “The Athletic” divulgou uma lista com as seleções que considera mais fortes na corrida pelo título. Segundo a publicação, a Espanha desponta como a grande favorita, seguida por França e Argentina. O Brasil aparece na quarta posição, com destaque para a presença de Carlo Ancelotti no comando técnico — o italiano é visto como peça-chave pela sua experiência em gerir elencos repletos de estrelas.
“O grande debate sobre o time do Brasil foi a inclusão de Neymar, o que pareceu um pouco como um detalhe à parte e mascarou o fato de que o restante da convocação de Ancelotti parece extremamente forte. Há algumas questões nas laterais, mas, sob o comando de um homem que exala calma e é especialista em guiar grupos de estrelas rebeldes à glória, o Brasil tem uma grande chance”, diz a publicação.
No caso da Espanha, o site ressaltou o poder ofensivo da equipe, ainda que exista incerteza sobre a condição física de Lamine Yamal. Já em relação ao Brasil, a aposta recai sobre a capacidade de Ancelotti em transformar talento individual em desempenho coletivo.
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“O único problema da Espanha parece ser a condição física de Lamine Yamal, mas parece que ele vai jogar durante a fase de grupos. Em teoria, os campeões da Euro 2024, com seu arsenal de talento jovem e ofensivo, pode ter até espaço para evoluir em relação a dois anos atrás”.
O ranking completo do ‘The Athletic’; Brasil em quarto
1 – Espanha
2 – França
3 – Argentina
4 – Brasil
5 – Inglaterra
6 – Alemanha
7 – Holanda
8 – Portugal
9 – Colômbia
10 – Croácia
11 – Uruguai
12 – Marrocos
13 – Senegal
14 – Egito
15 – Coreia do Sul
16 – Bélgica
17 – Equador
18 – Noruega
19 – México
20 – Costa do Marfim
21 – Suíça
22 – Estados Unidos
23 – Japão
24 – Turquia
25 – Austrália
26 – Argélia
27 – Áustria
28 – Gana
29 – Canadá
30 – Paraguai
31 – Irã
32 – Suécia
33 – Panamá
34 – Escócia
35 – Arábia Saudita
36 – Tunísia
37 – África do Sul
38 – Catar
39 – Chéquia
40 – Nova Zelândia
41 – Uzbequistão
42 – Jordânia
43 – Bósnia e Herzegovina
44 – RD Congo
45 – Curaçao
46 – Cabo Verde
47 – Iraque
48 – Haiti
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