Portal americano coloca Espanha como favorita na Copa e destaca Brasil no top 5

Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, o portal norte-americano “The Athletic” divulgou uma lista com as seleções que considera mais fortes na corrida pelo título. Segundo a publicação, a Espanha desponta como a grande favorita, seguida por França e Argentina. O Brasil aparece na quarta posição, com destaque para a presença de Carlo Ancelotti no comando técnico — o italiano é visto como peça-chave pela sua experiência em gerir elencos repletos de estrelas.

“O grande debate sobre o time do Brasil foi a inclusão de Neymar, o que pareceu um pouco como um detalhe à parte e mascarou o fato de que o restante da convocação de Ancelotti parece extremamente forte. Há algumas questões nas laterais, mas, sob o comando de um homem que exala calma e é especialista em guiar grupos de estrelas rebeldes à glória, o Brasil tem uma grande chance”, diz a publicação.

No caso da Espanha, o site ressaltou o poder ofensivo da equipe, ainda que exista incerteza sobre a condição física de Lamine Yamal. Já em relação ao Brasil, a aposta recai sobre a capacidade de Ancelotti em transformar talento individual em desempenho coletivo.

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“O único problema da Espanha parece ser a condição física de Lamine Yamal, mas parece que ele vai jogar durante a fase de grupos. Em teoria, os campeões da Euro 2024, com seu arsenal de talento jovem e ofensivo, pode ter até espaço para evoluir em relação a dois anos atrás”.

O ranking completo do ‘The Athletic’; Brasil em quarto

1 – Espanha

2 – França

3 – Argentina

4 – Brasil

5 – Inglaterra

6 – Alemanha

7 – Holanda

8 – Portugal

9 – Colômbia

10 – Croácia

11 – Uruguai

12 – Marrocos

13 – Senegal

14 – Egito

15 – Coreia do Sul

16 – Bélgica

17 – Equador

18 – Noruega

19 – México

20 – Costa do Marfim

21 – Suíça

22 – Estados Unidos

23 – Japão

24 – Turquia

25 – Austrália

26 – Argélia

27 – Áustria

28 – Gana

29 – Canadá

30 – Paraguai

31 – Irã

32 – Suécia

33 – Panamá

34 – Escócia

35 – Arábia Saudita

36 – Tunísia

37 – África do Sul

38 – Catar

39 – Chéquia

40 – Nova Zelândia

41 – Uzbequistão

42 – Jordânia

43 – Bósnia e Herzegovina

44 – RD Congo

45 – Curaçao

46 – Cabo Verde

47 – Iraque

48 – Haiti

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