Argentina x Honduras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Neste sábado (6/6), a Argentina realiza seu último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Atual campeã mundial, a equipe comandada por Lionel Scaloni enfrenta Honduras, às 21h (de Brasília), no Kyle Field, nos Estados Unidos, em um amistoso que servirá para os ajustes finais antes do início da defesa do título conquistado no Catar. Já os hondurenhos não se classificaram para o Mundial e focam na prepraração para a Nations League da Concacaf, que iniciará em setembro.

Pra fechar o sábado com o tempero do futebol sul-americano contra a velocidade da Concacaf. O aquecimento da Voz do Esporte começa às 20h, trazendo o contexto, os desfalques e o que esperar dos hermanos em campo. Eduardo Rizzati narra no ritmo do jogo, sem perder o pulso da partida.