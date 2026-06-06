Ryan Francisco volta a ser decisivo e atrai atenção de Dorival no São Paulo

O atacante Ryan Francisco voltou a fazer a diferença para o São Paulo. Na sexta-feira (5), o jogador de 19 anos anotou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Santo André na estreia das equipes no Campeonato Paulista Sub-20. Assim, mostrou que segue em plena evolução após a grave lesão que sofreu em 2025. Uma das maiores promessas da base de Cotia, Ryan passou por um afastamento dos campos que durou oito meses em razão de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e a uma lesão no menisco do joelho esquerdo.

O retorno aconteceu em abril e, desde então, o jovem recupera ritmo, confiança e condicionamento físico com atuações no time sub-20. Até o jogo contra o Santo André, havia disputado seis partidas pelo Brasileiro Sub-20 sem balançar as redes. O sétimo jogo, porém, marcou sua melhor atuação desde a volta segundo os bastidores do clube.

Mesmo atuando na base, Ryan segue sob monitoramento do departamento profissional. Inicialmente ficou sob observação da comissão de Roger Machado, agora é acompanhado por Dorival Júnior, que pediu relatórios sobre sua evolução física e técnica. O treinador considera o atacante uma peça de futuro para o elenco principal.

A expectativa do clube é a de que Ryan continue a ganhar minutos nas competições de base durante o período da Copa do Mundo, para depois ocorrer uma reintegração ao time profissional. Com contrato até dezembro de 2029, o atacante é visto como a joia mais promissora da geração 2006 formada em Cotia.

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