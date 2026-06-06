Colômbia x Jordânia: onde assistir, escalações e arbitragem

O último teste de Colômbia e Jordánia antes da disputa da Copa do Mundo acontece no próximo domingo (7), às 20h (de Brasília). Com os dois grupos devidamente instalados nos Estados Unidos, o confronto em questão acontece na cidade de San Diego, estado da Califórnia.

Onde assistir

A partida derradeira entre sul-americanos e os representantes do Oriente Médio terá transmissão, para o público brasileiro, através do canal SporTV.

Como chega a Colômbia

Sem problemas de ordem física e pelo caráter preparatório do duelo, não há muitas dúvidas sobre qual o procedimento do técnico Néstor Lorenzo. Desse modo, a tendência é que o treinador replique a equipe que, provavelmente, será titular na estreia da Copa, contra o Uzbequistão. A saber, o jogo em questão ocorre no dia 17 de junho, no Estádio Azteca.

Como chega a Jordânia

Em sua primeira participação na fase de grupos do Mundial, os jordanianos alimentam a expectativa de seguir fazendo história, principalmente, calcados no atacante Musa Al-Tamari. Atleta de 28 anos, Moussa tem passagens por Bélgica (OH Leuven) e França, onde já defendeu o Montpellier antes de chegar a atual equipe, o Rennes. No último biênio (2025/2026), participou de 36 jogos com sete gols e oito assistências.

COLÔMBIA x JORDÂNIA

Data e hora: 07/05/2026 (domingo), às 20h (de Brasília)

Local: Snapdragon Stadium, em San Diego (EUA)

COLÔMBIA: Vargas; Mojica, Ditta, Sánchez e Santiago Arias; Puerta, Richard Rios e James; Luis Díaz, Jhon Arias e Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

JORDÂNIA: Abulaila; Haddad, Al Rosan, Al Arab, Abualnadi e Abu Taha; Al Rawabdeh, Al Mardi e Al Rashdan; Tamari e Olwan.Técnico: Jamal Sellami.​





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