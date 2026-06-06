Torcedores fazem vigília em hotel da Seleção antes de amistoso

A poucas horas do amistoso contra o Egito, último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira segue mobilizando torcedores nos Estados Unidos. Hospedada no Ritz Carlton, a delegação atraiu um grupo de brasileiros todo o dia em frente ao hotel, na expectativa de conseguir ao menos um contato com os jogadores.

A movimentação começou ainda pela manhã. Mesmo com a saída da delegação programada apenas para as 16h rumo ao estádio, dezenas de torcedores permaneceram no local sem deixar a concentração. Muitos carregavam camisas, bandeiras e itens para autógrafos, enquanto aguardavam algum sinal dos atletas.

A expectativa era tão grande que uma cena inusitada chamou a atenção durante a tarde. Quando um dos ônibus utilizados pela delegação se aproximou do hotel, os torcedores reagiram como se estivessem comemorando um gol. Houve gritos, aplausos e corrida em direção ao veículo. No entanto, o ônibus estava vazio.

Cautela no contato com a torcida

A reação mostrou o tamanho da ansiedade dos fãs, que seguem tentando uma aproximação com os jogadores antes do início da Copa do Mundo. O Brasil estreia no torneio no próximo dia 13 de junho, diante de Marrocos, e a presença da equipe em solo norte-americano tem atraído torcedores de diferentes regiões dos Estados Unidos.

Por outro lado, a CBF mantém uma postura de cautela durante a preparação para o Mundial. A entidade busca garantir privacidade e tranquilidade para jogadores e comissão técnica nos dias que antecedem a estreia. Assim, o desafio tem sido encontrar um equilíbrio entre a segurança da delegação e o desejo dos torcedores de acompanhar mais de perto a rotina da Seleção.

Enquanto isso, a vigília continua em frente ao hotel. Mesmo sem qualquer garantia de contato direto com os atletas, os torcedores seguem firmes na esperança de conseguir um aceno, uma foto ou simplesmente ver de perto os jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo.

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