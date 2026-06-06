Fluminense recebe resposta do Zenit por Nino e tenta solucionar entraves

As negociações para o retorno de Nino ao Fluminense seguem em andamento, mas ainda enfrentam obstáculos significativos. Depois de autorizar o envio de propostas, o Zenit respondeu com uma contraproposta que inclui valores mais altos e prazos de pagamento mais curtos, o que dificulta a conclusão do acordo. O clube carioca, por sua vez, tenta flexibilizar os termos, buscando reduzir o montante e estender o fluxo de pagamento ao longo do tempo.

Apesar das dificuldades, a diretoria tricolor não desistiu da negociação. A boa relação entre brasileiros e russos mantém o diálogo aberto, mas o cenário atual é considerado complicado.

Enquanto isso, segundo informações do portal “ge”, Nino não descarta permanecer na Europa e deixa as tratativas nas mãos de seus empresários, embora mantenha contato frequente com a diretoria carioca.

O Fluminense também não se assusta com a concorrência interna: o Palmeiras chegou a demonstrar interesse, mas a contratação de Alexander Barboza esfriou a disputa. Na imprensa europeia, surgiu o nome da Real Sociedad, mas até agora não houve avanço concreto.

No momento, o Fluminense conta com Freytes, Jemmes, Ignácio, Julián Millán, Igor Rabello e Davi Schuindt como opções para a defesa.

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