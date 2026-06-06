Portugal derrota o Chile no penúltimo amistoso antes da Copa

A seleção de Portugal venceu o Chile por 2 a 1 neste sábado (6), no penúltimo amistoso da equipe antes da estreia na Copa do Mundo. A partida ocorreu em Oeiras, na região metropolitana de Lisboa, capital do país. Os gols foram marcados por Gonçalo Guedes e Bruno Fernandes para os portugueses, e Cepeda, para os chilenos, todos no segundo tempo.
O próximo jogo dos portugueses será a última partida antes do Mundial, diante da Nigéria, em Leiria, em 10 de junho. Nesta partida, o técnico Roberto Martínez deverá colocar em campo alguns dos jogadores que recentemente foram campeões da Liga dos Campeões da Europa pelo Paris Saint-Germain. É próvável que Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos e Nuno Mendes participem da partida. A estreia dos portugueses no maior torneio de seleções do mundo será contra o Congo, em 17 de junho, em Houston (EUA).
Domínio infrutífero e expulsões
Portugal dominou, mas não conseguiu abrir o marcador. A equipe de Roberto Martínez teve 73% de posse de bola e nove finalizações, contudo, sem balançar as redes chilenas. Logo aos três minutos, Rúben Dias cabeceou livre e parou em grande defesa de Vigouroux. Aos oito, Rafael Leão recebeu passe de calcanhar de Cristiano Ronaldo, saiu nas costas da zaga e acertou a trave. Dez minutos depois, CR7 recebeu de Bruno Fernandes dentro da área, balançou diante da marcação e finalizou rasteiro, mas o goleiro chileno salvou com o pé.
Apesar do domínio português, o Chile resistiu na defesa e pouco atacou. A primeira chegada chilena saiu apenas aos 24 minutos, em cruzamento de Maxi Gutiérrez cortado por João Cancelo. Portugal ainda teve um gol anulado de Cristiano Ronaldo aos 34, por impedimento, e seguiu pressionando com cruzamentos e bolas paradas.
No entanto, a reta final ficou marcada pela confusão aos 44 minutos, após falta no lado esquerdo do ataque português. Rafael Leão perdeu a cabeça, agrediu Iván Román e levou cartão vermelho aos 46. O zagueiro chileno também foi expulso aos 47, após participar do empurra-empurra. Assim, mesmo em um amistoso pré-Copa, o jogo foi para o intervalo sem gols e com dez jogadores para cada lado.
Portugal deslancha no segundo tempo
Portugal voltou do intervalo com seis mudanças, mas encontrou um Chile mais solto nos primeiros minutos, com boas oportunidades aos três e aos quatro minutos. Entretanto, a seleção portuguesa respondeu com perigo aos seis, quando João Cancelo tentou uma bicicleta após escanteio curto e parou em Vigouroux. Depois, aos 12, Portugal abriu o placar: Rúben Neves recebeu com liberdade pelo meio e deu passe preciso para Gonçalo Guedes quebrar a linha de impedimento e finalizar com segurança, fazendo 1 a 0.
O Chile ainda assustou aos 15, em falha de Rui Silva corrigida por Cancelo, e quase empatou aos 27, quando Pizarro cruzou rasteiro para Tapia, mas Rúben Dias apareceu na hora certa para cortar. Antes disso, aos 22, Dalot perdeu grande chance ao receber dentro da área e parar em defesa à queima-roupa de Vigouroux. Porém, aos 28, Portugal definiu a vitória: o Chile errou a saída rápida, Gonçalo Guedes recuperou e tocou para trás; na sequência, Francisco Conceição ajeitou para Bruno Fernandes, que acertou um belo chute e fez 2 a 0. Depois disso, Pedro Neto ainda quase marcou aos 36, mas finalizou para fora. No apagar das luzes, Cepeda fez o gol de honra do Chile com belo chute de fora da área.
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