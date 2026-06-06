Vasco encaminha acordo com nova patrocinadora master

O Vasco está perto de anunciar uma nova patrocinadora máster para sua camisa. A diretoria avançou nas negociações com a SportingBet nos últimos dias e encaminhou um acordo com validade até o fim de 2027. Além disso, o contrato prevê a possibilidade de renovação por mais uma temporada.

As conversas entre as partes não são recentes. Em abril, clube e empresa já haviam iniciado tratativas, porém as negociações perderam força naquele momento. Parte da cúpula ligada ao presidente Pedrinho considerava que os valores apresentados ficavam abaixo do montante recebido junto à antiga patrocinadora, a Betfair, até o encerramento do vínculo no fim de 2025.

Amodeo conduz negociação pelo Vasco

A informação sobre o avanço das negociações surgiu inicialmente no canal Expresso 1923. Agora, a expectativa nos bastidores é pela conclusão dos últimos detalhes para a oficialização da parceria.

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O CEO da SAF vascaína, Carlos Amodeo, lidera as tratativas com a empresa. Desde o término do contrato anterior, em dezembro, o clube não conta com uma marca no principal espaço comercial do uniforme. Ao mesmo tempo, o mercado publicitário passou por um período de retração, especialmente no segmento das casas de apostas, o que dificultou o fechamento de novos acordos.

Por conta disso, a ausência de um patrocinador máster passou a gerar incômodo nos bastidores de São Januário. Havia, inclusive, pressão interna para que os executivos da SAF encontrassem uma solução para um dos ativos comerciais mais importantes do clube. Dessa forma, o avanço das negociações com a SportingBet representa um passo importante para o Vasco na busca por novas receitas e maior estabilidade financeira.

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