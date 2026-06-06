Ibañez, Paquetá e Igor Thiago iniciam amistoso contra o Egito

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado, às 19h (de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, para enfrentar o Egito no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. A principal novidade da equipe de Carlo Ancelotti está na defesa, com Ibañez entre os titulares. Além dele, entram também os já esperados Lucas Paquetá, no meio, e Igor Thiago, no ataque. Ademais, o Brasil atuará com seu uniforme número 2, composto por camisa azul, calção branco e meiões azuis. O confronto representa a última oportunidade para a comissão técnica realizar ajustes antes da estreia contra Marrocos, marcada para o próximo dia 13 de junho.
A movimentação inegavelmente reforça o discurso adotado pelo treinador desde a convocação, de que ainda não existe uma equipe titular definida para o Mundial.
A escalação brasileira para o amistoso, desse modo, tem: Alisson; Wesley, Marquinhos, Ibañez e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha e Vini Júnior; Igor Thiago.
Ainda em busca do time ideal
Mais do que o resultado, a partida tem peso estratégico para a preparação brasileira. Desde a chegada aos Estados Unidos, a comissão técnica concentra esforços na adaptação ao ambiente da Copa do Mundo, incluindo logística, rotina de deslocamentos e questões climáticas. Por isso, o amistoso serve como um importante laboratório para observações individuais e coletivas antes do início da competição.
Do outro lado, o Egito também utiliza o confronto como parte da preparação para o Mundial. Liderada por Mohamed Salah e Omar Marmoush, a seleção africana chega classificada para a Copa e representa um adversário de nível superior ao Panamá, rival derrotado pelo Brasil no primeiro amistoso da era Ancelotti.
O retrospecto é amplamente favorável à Seleção Brasileira. As equipes já se enfrentaram seis vezes na história, com seis vitórias do Brasil. Agora, em Cleveland, a equipe tenta manter a invencibilidade no confronto. Ao mesmo tempo, também quer ganhar confiança para a estreia diante de Marrocos.
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