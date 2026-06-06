Copa: Irã denuncia EUA por veto de vistos à comissão técnica da seleção

Neste sábado (6), o governo iraniano acusou os Estados Unidos de “tratamento discriminatório” após a negativa de vistos para parte da comissão técnica da seleção nacional que disputará a Copa do Mundo. Os jogadores, por sua vez, tiveram seus vistos concedidos.

“Por que vocês não dizem que a negativa dos vistos foram à maior parte da diretoria e da comissão técnica, a assessores técnicos e a outras pessoas essenciais para a seleção?”, reclamou a embaixada iraniana na Turquia no Facebook.

As recusas foram vistas como “o mais alto nível de discriminação intencional” contra o Irã. Além disso, a declaração contrasta com o anúncio feito pelo embaixador americano na Turquia, Tom Barrack, que havia garantido a liberação dos vistos para jogadores e “comissão técnica necessária”.

Segundo a agência Fars, “mais de uma dezena de profissionais da equipe de apoio e do departamento médico” tiveram seus pedidos rejeitados. O mesmo, aliás, ocorreu com o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj.

Apesar de já estar classificado para o Mundial, o Irã enfrenta incertezas sobre sua participação desde o início dos ataques aéreos conduzidos por forças americanas e israelenses contra o país em fevereiro. A indefinição quanto à entrada nos EUA obrigou a seleção a alterar sua logística: a base de treinamento, inicialmente prevista para Tucson, no Arizona, foi transferida para Tijuana, no México.

Guerra: EUA anunciam novos ataques contra o Irã

A estreia iraniana está marcada, portanto, para 15 de junho, em Los Angeles, contra a Nova Zelândia. O segundo compromisso será diante da Bélgica, também na cidade californiana, no dia 21. O último jogo da fase de grupos ocorrerá em Seattle, contra o Egito, no dia 27.

Neste sábado, a delegação iraniana deixou a Turquia rumo à Espanha e seguirá para o México no domingo. Antes da viagem, aliás, a equipe venceu o Mali por 2 a 0 em amistoso que ocorreu em Antalya.

Contudo, poucas horas depois da confirmação dos vistos para os jogadores, os EUA anunciaram novos ataques aéreos contra o Irã. O cessar-fogo, teoricamente, estava em vigor desde 8 de abril.

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