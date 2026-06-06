Vitória vira sobre o Fortaleza e conquista o penta da Copa do Nordeste

O Vitória conquistou o título da Copa do Nordeste ao vencer o Fortaleza por 2 a 1, neste sábado (6), no Barradão, em Salvador (BA), e garantiu o pentacampeonato regional diante de mais de 42 mil torcedores. Depois de sair atrás no placar ainda no primeiro tempo, o Rubro-Negro buscou a reação na etapa final com gols de Emmanuel Martínez e Renato Kayzer. O resultado repetiu o triunfo do jogo de ida e confirmou a conquista baiana diante de um adversário que controlou boa parte da decisão, mas não conseguiu sustentar a vantagem construída antes do intervalo.
Primeiro Tempo
Empurrado por um Barradão lotado, o Vitória começou melhor e assustou logo no primeiro minuto, quando Emmanuel Martínez aproveitou sobra na entrada da área e finalizou com perigo. No entanto, o Fortaleza rapidamente assumiu o controle das ações, valorizou a posse de bola e passou a explorar os lados do campo. Aos oito minutos, Vitinho chegou a balançar as redes após cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado por impedimento. Depois, aos 14, o próprio atacante voltou a levar perigo em chute colocado que passou rente à trave. A pressão cearense foi premiada aos 27 minutos, quando Rodriguinho levantou a bola na área e Luiz Fernando apareceu livre para cabecear com precisão e abrir o placar.
O Vitória sentiu o gol, encontrou dificuldades para construir jogadas e só voltou a ameaçar na reta final da etapa inicial. Aos 35 minutos, Zé Vitor cabeceou com perigo após cobrança de escanteio. Depois, aos 38, Renê obrigou João Ricardo a fazer defesa segura. Aos 44, o atacante chegou a empatar após sobra dentro da área, mas a arbitragem assinalou impedimento corretamente. Já aos 46, Renê voltou a assustar em cabeceio que passou raspando a trave. Apesar da reação rubro-negra, o Fortaleza foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, resultado que naquele momento levava a decisão para os pênaltis.
Segundo Tempo
O Vitória voltou mais agressivo após o intervalo e passou a ocupar o campo ofensivo. Aos quatro minutos, Martínez perdeu boa oportunidade após cruzamento de Renê. O Fortaleza respondeu aos 13, quando Vitinho invadiu pela direita e exigiu defesa importante de Lucas Arcanjo. Entretanto, a pressão dos donos da casa aumentou com a entrada de Tarzia, que deu mais velocidade ao ataque. Aos 25, Renê conseguiu finalização perigosa e ganhou escanteio. Na cobrança seguinte, Erick rolou rasteiro e Emmanuel Martínez apareceu livre próximo à marca do pênalti para acertar um chute no ângulo e empatar a decisão com um golaço.
O empate transformou o jogo em uma batalha aberta. Aos 30 minutos, Pochettino acertou um belo chute de fora da área e obrigou Lucas Arcanjo a fazer uma defesa espetacular. Dois minutos depois, Tarzia salvou o Vitória ao bloquear uma finalização dentro da área. Quando o confronto já parecia caminhar para uma definição nos pênaltis, por fim, surgiu o lance decisivo. Aos 45 minutos, Martínez lançou do campo de defesa e encontrou Renato Kayzer nas costas da marcação. O atacante arrancou desde antes da linha do meio-campo, invadiu a área e finalizou cruzado para marcar o gol do título. Já nos acréscimos, aos 48, Jamerson ainda acertou a trave. Pouco depois, o apito final confirmou a vitória por 2 a 1 e o quinto título nordestino da história do Vitória.
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