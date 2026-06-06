Herói do Iraque fica detido por 7 horas em chegada aos EUA; fotógrafo é deportado

A chegada da delegação do Iraque aos Estados Unidos para a Copa do Mundo 2026 teve um episódio que gerou repercussão na imprensa árabe. Principal nome da seleção iraquiana, o atacante Aymen Hussein passou sete horas sob interrogatório no Aeroporto Internacional O’Hare, em Chicago, após ser detido pelas autoridades de imigração no último sábado.

Segundo a agência “Shafaq News”, o jogador desembarcou com o restante da delegação para o período de preparação do Iraque antes do Mundial. No entanto, agentes impediram a liberação de Hussein junto aos demais e iniciaram procedimentos de investigação e verificação contra o atleta ainda no aeroporto.

Os dirigentes da seleção tentaram, sem sucesso, acelerar o processo junto às autoridades norte-americanas, que o mantiveram detido por cerca de sete horas. Enquanto Hussein permanecia sob custódia, o restante da delegação deixou o aeroporto e seguiu para o hotel sem o atacante.

Procedimento contra o ‘herói’ do Iraque

Durante o interrogatório, as autoridades realizaram diferentes etapas de checagem e também inspecionaram o telefone celular do jogador. Veículos da imprensa árabe repercutiram o caso em tom de indignação e disseram que Hussein recebeu tratamento de “nível terrorista”.

Aymen Hussein virou herói nacional ao marcar o gol da vitória do Iraque por 2 a 1 sobre a Bolívia, na repescagem intercontinental. Esse gol, inclusive, garantiu a volta do país à Copa do Mundo após 40 anos.

Após sete horas, as autoridades liberaram o atacante e justificaram a detenção como “mal-entendido relacionado à sua identidade”. Hussein tem uma trajetória pessoal marcada por episódios ligados ao terrorismo. Isso porque o atacante, de 30 anos, perdeu o pai em 2008, vítima da Al Qaeda. Sei anos depois, seu irmão acabou sequestrado pelo Estado Islâmico e seu paradeiro permanece desconhecido.

Atacante do Al-Karma, do Iraque, o atleta disputará a Copa com seu país. A seleção iraquiana pertence ao Grupo I junto à França, Noruega e Senegal e estreia no dia 16 de junho, diante dos noruegueses.

Autoridades dos EUA deportam fotógrafo

O fotógrafo oficial da seleção asiática também acabou retido na imigração norte-americana. Segundo a publicação, ele permaneceu cerca de 10 horas em interrogatório antes de ter a entrada barrada nos Estados Unidos. Na sequência, o profissional foi deportado de volta para Bagdá.

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